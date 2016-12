Meteo, nevicate abbondanti sulle Alpi

Resta decisamente critica la situazione al Nordovest , dove non cessano le piogge battenti. In sole 72 ore, su molte zone si sono accumulati quantitativi di precipitazioni pari a quelli che cadono in più di 100 giorni . In particolare, varie località della Liguria hanno già superato i 500 litri per metro quadro . A causare tutto ciò è l’attiva e vasta area depressionaria posizionata tra la Spagna ed il sud della Francia che, frenata nella sua avanzata da un Anticiclone di Blocco lungo ben 8500 km e posizionata su ampi settori dell’Europa orientale, si muove molto lentamente verso est. Ad aggravare la situazione, va sottolineata la presenza dell’ effetto Stau lungo l’arco alpino, ovvero l’aumentata condensazione (e quindi dall’accresciuto quantitativo di pioggia) cui vanno incontro le correnti umide quando sono costrette a salire lungo ripidi pendii.

Previsioni meteo per giovedì. Nuvolosità in aumento in gran parte del Paese. Qualche nebbia al mattino sulla Pianura Padana orientale e lungo l’Adriatico. Al mattino piogge diffuse e anche intense in Piemonte e Liguria; qualche rovescio e temporale in Sardegna. Nel corso della giornata le piogge si estenderanno anche a Lombardia, Emilia occidentale e Toscana, ma i fenomeni più intensi continueranno ad interessare soprattutto Piemonte e Liguria. Qualche rovescio anche su Calabria meridionale e Sicilia, specie dal pomeriggio. La sera peggioramento sulla Toscana e, nella notte, in gran parte d’Italia, con qualche rovescio in particolare sul lato tirrenico, in Sicilia e sulla Calabria ionica. In serata schiarite nell’est della Sardegna. Temperature con poche variazioni e generalmente superiori alla norma. Venti ancora intensi di scirocco su mar ligure, Tirreno e Sicilia. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità di 80 al Nord, 70-75 al Centrosud.