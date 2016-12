Meteo, neve fino in pianura al Nordovest e maltempo al Centrosud

10:54 - Mercoledì qualche nevicata fino in pianura interesserà solo il Piemonte, mentre piogge sparse bagneranno il Nordest, le regioni centrali e la Sardegna. Tra giovedì e venerdì con il passaggio di una nuova perturbazione la pioggia bagnerà gran parte d'Italia, accompagnata da nevicate fino a quote molto basse al Nord, dove a tratti i fiocchi di neve si spingeranno fino in pianura, mentre venti forti spazzeranno gran parte della Penisola.

MERCOLEDI' ANCORA NEVICATE TRA BASSO PIEMONTE ED ENTROTERRA LIGURE - Mercoledì nuvole in gran parte d'Italia: al mattino nevicate fino in pianura in Piemonte e nell'entroterra ligure, piogge sparse invece su coste liguri, Emilia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna, con neve sull'Appennino fino a quote collinari; nel pomeriggio qualche pioggia su Piemonte (qui mista a neve), bassa Lombardia, Emilia, Veneto, Venezia Giulia, Toscana, Lazio e Sardegna, con nevicate fino a bassa quota su zone alpine e Appennino Emiliano, mentre sui rilievi di Toscana e Lazio la neve scenderà al di sopra di 700-800 metri. In serata rischio di piogge intense e rovesci sulla bassa Toscana. Temperature massime in rialzo in gran parte del Paese, specie al Centrosud. Venti forti, meridionali o di Scirocco, al Sud e Isole. Forte Bora sull'alto Adriatico.



GIOVEDI' FORTE MALTEMPO E NEVICATE A QUOTE BASSE AL NORD - Nella giornata di giovedì si avvicinerà dalle Baleari all'Italia una profonda circolazione ciclonica associata a una perturbazione, che porterà un deciso peggioramento del tempo al Nord e in Sardegna e poi successivamente anche al Sud. L'arrivo di questo vortice richiamerà venti molto intensi su tutte le regioni, tranne le pianure del Nordovest. Soffierà una forte Tramontana in Liguria, avremo una vera e propria tempesta di Bora sull'alto Adriatico, forti venti anche in Sardegna,venti meridionali sul Tirreno e forte Scirocco su Salento e Ionio. Saranno localmente possibili raffiche a 100 km/h e rimane così elevato il rischio di mareggiate sulle coste esposte. Al mattino resisteranno delle schiarite all'estremo Sud e in Sicilia. Piogge a tratti intense sulle regioni centrali, soprattutto il versante tirrenico, con il rischio di temporali e rovesci tra basso Lazio e alta Campania. Piogge e temporali anche in Sardegna, con quota neve sull’Isola tra 800 e mille metri.



Al Nord precipitazioni abbastanza deboli su Emilia Romagna, pianura lombarda e Nordest con neve su Piemonte meridionale, entroterra ligure bassa Lombardia e Appennino settentrionale fino a quote molto basse. Rischio di nevicate a quote basse anche al Nordest, a partire dai 200 metri, con neve mista a pioggia sulla pianura emiliana. Nel pomeriggio verrà coinvolto dal peggioramento anche il Sud, con rovesci tra Campania, dove la situazione è già critica per le abbondanti e insistenti precipitazioni del giorni scorsi, e Calabria tirrenica. Nevicate: sull'Appennino e sui rilievi siciliani a partire da 900-1000 metri. Sui rilievi sardi tra 800 e 1000 metri. Al Nord nevicherà fino a quote molto basse in pianura su Piemonte meridionale, a tratti su bassa Lombardia, ovest Emilia, Veneto,Trentino Alto Adige e Alpi centrali.



VENERDÌ ANCORA TEMPO MOLTO INSTABILE CON NEVICATE A QUOTE BASSE - Venerdì il centro di questa depressione dovrebbe portarsi sulle regioni centrali, poi tornerà indietro nel corso delle ore tra Toscana Corsica e basso Ligure. Avremo dunque in tutto il Paese un cielo nuvoloso o molto nuvoloso e il tempo sarà instabile. Al Nord precipitazioni sparse più probabili e diffuse al mattino tra settori a sud del Po e regioni di Nordest ma in estensione nella seconda parte della giornata al settore di Nordovest. In serata tendenza a miglioramento nelle regioni di Nordest con graduale esaurimento delle precipitazioni. Nevicate fino a quote basse in particolare tra basso Piemonte, bassa Lombardia, Emilia e Veneto con il rischio neve ancora fino in pianura. Nella mattina possibile pioggia mista a neve tra Polesine e basso Veneto (Venezia). Rischio di neve nel pomeriggio anche sulle pianure del Nordovest. I quantitativi maggiori cadranno su basso Piemonte, Oltrepo Pavese, Emilia centro-occidentale con accumuli notevoli sopra i 300-400 metri. Al Centro precipitazioni più probabili su nord Marche, Umbria, nevose fino a 5-600 metri. Tra Lazio e Abruzzo quota neve a 800-900 metri. Al Sud quota neve intorno a 800-900 metri con piogge e rovesci intensi su Campania e alta Calabria tirrenica, a carattere più intermittente sulle zone occidentali di Sicilia e Sardegna. In Sardegna quota neve a partire da 400-600 metri. Temperature in calo su medio Adriatico e Sud. Venti in leggera attenuazione ma ancora forti al Sud e Isole occidentali, con intensa Bora sull'alto Adriatico. Tramontana meno intensa in Liguria.



GRADUALE MIGLIORAMENTO AL NORD TRA SABATO E DOMENICA - Sabato il vortice di bassa pressione perderà gradualmente vigore ma sarà in grado di portare residua instabilità sui rilievi del Nord con nevicate a quote collinari. Tempo molto più instabile e a tratti perturbato al Sud con rovesci sparsi e neve sull'Appennino sopra i 900 metri. Domenica condizioni di tempo buono al Nord ma con un clima molto freddo, tempo più instabile nel resto del Paese. Sembra possibile poi l’arrivo di un impulso di aria gelida tra domenica e lunedì su Adriatico e Sud.