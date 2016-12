4 gennaio 2016 Meteo, neve fino in pianura al Nord. Piogge e venti intensi al Centro Sud Si apre una settimana decisamente movimentata con neve e piogge diffuse portate dalla seconda e terza perturbazione del mese

La nuova fase meteorologica iniziata questo fine settimana e caratterizzata dai flussi perturbati atlantici col loro carico di piogge e nevicate, proseguirà per alcuni giorni dando vita a continui sbalzi di umore del tempo.

Dopo la perturbazione n°1, che ha già abbandonato il nostro territorio, è il turno della seconda perturbazione di gennaio, che sta già interessando buona parte delle nostre regioni con precipitazioni sparse, nevose fino a tratti di pianura nelle regioni settentrionali. Questo nuovo sistema nuvoloso - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - scorrerà molto velocemente sul letto delle intense correnti occidentali, per poi abbandonare altrettanto rapidamente il Paese concedendo, quindi, una tregua che tuttavia sarà piuttosto breve. Infatti, come preannunciato a suo tempo, si prevede l'arrivo di una terza perturbazione atlantica che martedì riporterà piogge, nevicate e forti venti, per poi concentrarsi soprattutto al Centrosud nella successiva giornata dell'Epifania

Previsioni per lunedìPrecipitazioni irregolari al Nordest più consistenti tra ferrarese e coste dell'alto Adriatico con nevicate fino ai fondovalle nelle Alpi e a tratti anche nelle zone di pianura. Fenomeni in esaurimento nel corso del pomeriggio, con qualche precipitazione isolata possibile ancora su Venezia Giulia, Alto Adige e zone confinali della Valle D'Aosta.

Precipitazioni in estensione a gran parte del Centrosud con fenomeni anche a tratti intensi su Toscana e Lazio e nel pomeriggio anche su Campania e nord-ovest della Calabria. Sul versante adriatico, ionico e nelle isole maggiori fenomeni più isolati e intermittenti. Dalla serata avremo una temporanea attenuazione delle precipitazioni quasi ovunque poi nella notte nuovo peggioramento su settore tirrenico del Centro, Liguria e nord Sardegna. Temperature in calo al Nord, nel basso Lazio e al Sud; altrove stabili, o in lieve rialzo su Adriatico, con picchi di 18°C-19°C sulle Isole. Attenzione ai venti occidentali al Centrosud con mari agitati e rischio mareggiate sulle coste esposte