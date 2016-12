19 novembre 2016 11:51 Meteo: neve abbondante sulle Alpi Allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, Toscana e Sicilia

L’azione congiunta di una perturbazione atlantica che ha raggiunto le regioni settentrionali e di una africana, posizionata tra Tunisia e regioni meridionali, darà luogo ad una fase di tempo perturbato su parte d’Italia, con piogge localmente anche abbondanti e nevicate nelle Alpi a quote medio-alte. Domenica osserveremo un miglioramento, almeno in termini di precipitazioni, ma con un nuovo graduale peggioramento a fine giornata nelle regioni di Nordovest che verranno lambite da una nuova perturbazione. Le regioni nordoccidentali e più marginalmente le Alpi orientali e la Toscana per più giorni nel corso della prossima settimana, saranno sottoposte a umide correnti meridionali con precipitazioni che potranno risultare frequenti e insistenti soprattutto tra Piemonte e la Liguria centro-occidentale, in modo più intermittente nel resto del Nordovest. L’aria temperata e umida che accompagna questi sistemi nuvolosi manterrà le temperature miti e su valori oltre la norma per diversi giorni, specie al Centrosud: almeno fino alla fine della prossima settimana, infatti, non si prevede l’arrivo di masse d’aria fredda dalle alte latitudini.

Previsioni per sabato - Cielo da nuvoloso a coperto quasi ovunque, con parziali schiarite tra Abruzzo, Molise e Puglia e nel pomeriggio anche su Alpi occidentali e Ponente Ligure. Al Nord piogge inizialmente intense tra Emilia orientale e Venezie, in attenuazione dal pomeriggio quando i fenomeni moderati si concentreranno su Friuli Venezia Giulia e saranno più isolati su Veneto, Romagna, Alpi centro-orientali con quota neve oltre 1500-1900 metri. Al Centrosud fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio, soprattutto sul medio Tirreno e nel versante ionico tra Calabria e Sicilia; piogge più isolate anche nelle Marche, alto Ionio e Sardegna. Dalla sera tendenza a una generale attenuazione delle precipitazioni. Nella notte rischio di qualche nebbia tra sud-est Lombardia, Veneto ed Emilia. Temperature massime in lieve calo su Nordovest, settore tirrenico e Isole. Venti moderati meridionali, localmente forti di Scirocco sui mari Adriatico e Ionio. Mari mossi o molto mossi.