18 novembre 2016 10:50 Meteo: neve abbondante sulle Alpi Allerta arancione in Sicilia, Scirocco in intensificazione e sabbia del Sahara al Sud

Venerdì maltempo in gran parte d’Italia, con l’azione congiunta della perturbazione nord-atlantica, che investirà le regioni del Centro-nord, e del vortice depressionario che, attualmente posizionato sulle coste del Nord Africa, tornerà ad avvicinarsi all'Italia spingendo quindi nubi e temporali sull'estremo Sud. Le piogge potrebbero essere a tratti anche intense, specie in Toscana, Calabria e Sicilia, mentre su gran parte dell’arco alpino sono previste nevicate anche abbondanti a quote medio-alte. Il maltempo- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- insisterà anche nella giornata di sabato, con piogge su gran parte delle nostre regioni e fenomeni a tratti intensi soprattutto all'estremo Nordest e sul versante tirrenico, mentre sulle Alpi continuerà a cadere la neve: in alcuni settori dell’Arco Alpino quindi la neve cadrà ininterrottamente per quasi 48 ore portando ad accumuli anche di 30-40 centimetri. Domenica parziale miglioramento del tempo in gran parte d’Italia, ma già nella seconda parte della giornata la pioggia tornerà a bagnare diffusamente il Nordovest per l’avvicinarsi di una nuova intensa perturbazione atlantica che lunedì insisterà, con fenomeni anche di forte intensità, proprio sulle regioni del Nordovest e in Toscana.

Previsioni meteo per venerdì - Nuvole in aumento con residue schiarite in mattinata nel nord della Sardegna, tra Abruzzo, Molise, nord Puglia e Campania. Tempo molto instabile in Sicilia con rischio di rovesci o temporali anche di forte intensità nel settore centro-meridionale dell’Isola, che tenderanno ad estendersi alla Calabria e al sud del Salento in forma più saltuaria. Al mattino locali piogge tra Toscana, alto Lazio e nord delle Marche, piogge isolate o pioviggini tra est Piemonte, nord-est della Lombardia e all'estremo Nordest. In giornata fenomeni in intensificazione tra estremo Levante ligure e la Toscana con rischio, specie verso sera di locali rovesci o temporali. Qualche pioggia anche nel basso Lazio e nel nord della Campania, deboli nevicate a quote oltre i 1200 metri sulle Alpi centrali. Dalla sera fenomeni più diffusi sulle regioni settentrionali dall'est del Piemonte fino a tutto il Nordest con piogge anche intense su Emilia occidentale, est della Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nevicate anche abbondanti sulle Alpi centro-orientali ma con quote sempre medio-alte. Venti moderati di Scirocco che potranno determinare lievi aumenti delle temperature su regioni peninsulari e in Emilia Romagna, massime in lieve calo sulle Alpi. Nella notte prossima lievi aumenti nelle minime.