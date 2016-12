Meteo, nessuna "svolta" invernale: alta pressione leggermente indebolita

Lunedì la coda di una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta un aumento della nuvolosità al Nord e Toscana, con solo sporadiche pioviggini, ma per avere una svolta invernale dovremo probabilmente attendere l'anno nuovo.



Le radici sub-tropicali dell'anticiclone contribuiscono anche a "pompare" aria decisamente mite verso le alte latitudini determinando anomalie termiche fino a 10-15 gradi sopra la media. Non sono esenti da questa situazione bizzarra anche i paesi solitamente gelidi del Nord Europa, come ad esempio la Scandinavia e l'area del Baltico dove - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - le temperature sottozero non sono attualmente una caratteristica diffusa. In queste condizioni, che si manterranno più o meno inalterate anche nel corso dei prossimi giorni, domineranno nebbie e strati di nubi basse in molte pianure e vallate, comprese quelle italiane, mentre le perturbazioni atlantiche si limiteranno a insidiare il bordo occidentale del "muro" anticiclonico riuscendo solo parzialmente a penetrare al suo interno in maniera attenuata.

In definitiva, anche nel periodo delle festività natalizie, in particolare in Italia, avremo tempo anticiclonico con possibili nebbie e strati nuvolosi bassi, temperature relativamente miti e poche precipitazioni locali e sporadiche nella giornata di giovedì. L'alta pressione ci accompagnerà anche nei giorni successivi al Natale, fino alla fine del mese, portando tempo stabile, niente freddo e assenza di neve.