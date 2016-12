Meteo, nel weekend torna la pioggia: tempo stabile solo fino a giovedì

11:16 - Grazie alla presenza di un'area di alta pressione, che garantirà tempo stabile e un rialzo termico, mercoledì e giovedì saranno giorni di tempo relativamente buono. Tuttavia già a partire da venerdì arriveranno le nuvole, e a breve seguirà una vera e propria perturbazione che secondo i meteorologi del Centro Epson Meteo causerà un peggioramento nel corso del fine settimana, con precipitazioni al Nord e sulle regioni tirreniche.

Le previsioni per mercoledì - Tempo stabile con ampie zone di cielo sereno su gran parte del Centronord e in Sardegna, salvo una residua nuvolosità fra Abruzzo, Molise e basso Lazio. Schiarite anche lungo le coste campane e cosentine, e nella Sicilia occidentale. Nel resto del Sud nubi un po' più compatte, ma accompagnate da scarso rischio di pioggia: al massimo brevi piovaschi possibili in serata sulla Calabria ionica. Temperature in leggero rialzo, con massime sopra la media al Nord e regioni centrali tirreniche. Insiste ancora una moderata ventilazione di Tramontana fra medio-basso Adriatico e alto Ionio.



Le previsioni per giovedì - Le aree con una maggiore nuvolosità saranno ancora una volta il Sud e il settore ionico. Si aggiungeranno inoltre nuvole sul medio Adriatico, Lazio e Sardegna. Ci sarà il rischio di qualche pioggia isolata su basso Ionio, Calabria e Sicilia al mattino, poi solo Sicilia nel pomeriggio. Nelle cime qualche fiocco di neve tra 700-900 metri in Calabria, e sui rilievi del nord-est della Sicilia oltre 1200 metri. Tra sera e notte aumenteranno le nuvole al Nord e Toscana, specialmente in pianura e a ridosso delle Prealpi. Temperature in lieve calo al Nord. Qualche locale rinforzo di venti orientali sulle Isole.



Le previsioni per venerdì - Giornata di transizione ma con un graduale cambiamento del tempo. Inizierà una nuova fase di maltempo abbastanza duratura: la prima coinciderà con il weekend quando saranno coinvolte dalle piogge soprattutto il Nord, parte delle regioni tirreniche e Isole. In una seconda fase verrà coinvolto anche il resto dell'Italia. Venerdì tempo ancora nel complesso buono e soleggiato su medio versante Adriatico, sulla Basilicata, in Campania e sull'alta Calabria tirrenica. Nel resto del Paese nuvolosità variabile più densa e compatta sulle pianure del Nord. Fino a sera poche le precipitazioni di rilievo, con qualche goccia di pioggia possibile su Sicilia, Sardegna orientale e bassa Toscana. Tra sera e notte primi segnali del peggioramento con la perturbazione che avanza. Deboli precipitazioni possibili su Liguria e basso Piemonte, nella notte le piogge si estenderanno al resto del Piemonte e alla Lombardia occidentale con il limite delle nevicate in queste zone che tenderà gradualmente ad abbassarsi: ci sarà rischio di neve a quote basse con fiocchi che potrebbero spingersi fino a 200-300 metri. Temperature massime in calo piuttosto sensibile al Nord. Vendi deboli dai quadranti meridionali sui mari di Ponente.



Il Weekend - Sabato il peggioramento si estenderà a gran parte del Nord e regioni tirreniche (Lazio e Campania) compresa la Sicilia, con precipitazioni sparse (maggiormente interessato il Nordovest dove le piogge saranno più consistenti e diffuse) con nevicate a quote basse in particolare su Piemonte e centro-ovest Lombardia (200-300 metri). Anche domenica avremo il rischio di precipitazioni a carattere sparso al Nord e regioni tirreniche.