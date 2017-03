1 marzo 2017 10:42 Meteo, nel weekend torna il maltempo: piogge forti, neve sulle Alpi Nei prossimi giorni le temperature saliranno in gran parte dellʼItalia attestandosi su valori leggermente al di sopra delle medie stagionali

Prima di abbandonare la nostra Penisola, la perturbazione in transito sull’Italia mercoledì porterà ancora nuvole e locali piogge sulle regioni meridionali, mentre in gran parte del Centronord tornerà a splendere il sole; attenzione però al pericolo valanghe, marcato (cioè grado 3 in una scala che va da 1 a 5) in gran parte dell’Arco Alpino.

Giovedì, grazie al rialzo della pressione, avremo una giornata dal tempo stabile, nel complesso senza piogge; le temperature nei prossimi giorni saliranno in gran parte d’Italia attestandosi su valori leggermente al di sopra delle medie stagionali. Venerdì prime avvisaglie di un nuovo cambiamento del tempo al Nordovest. È infatti atteso un nuovo peggioramento del tempo nel fine settimana a iniziare dal Centronord, ma con possibile coinvolgimento anche del Sud nella seconda parte di domenica. Nuvole e fenomeni localmente anche importanti saranno all’insegna di un’estrema variabilità, tra fasi anche intense e pause di tempo asciutto. Sulle Alpi, in quota, sono attese nuove nevicate.

Previsioni meteo per mercoledì: ampi rasserenamenti al Centronord e in Sardegna. Ancora in generale nuvoloso invece al Sud, anche se con tendenza a un graduale miglioramento: qualche pioggia residua sul settore del basso Tirreno, su nordest Sicilia e sulla Puglia. In serata ampie schiarite anche al Sud. Temperature massime in rialzo al Nord, in calo invece al Sud, e nel complesso vicine a valori normali per il periodo. Venti intensi di Maestrale su tutti i mari e al Sud; intenso Foehn anche nelle Alpi occidentali. Indice di Affidabilità alto al Centronord (IdA pari a 90), medio al Sud (Ida pari a 80).