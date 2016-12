Meteo, nel weekend temporali al Sud Stabile al Centronord e in Sardegna

10:50 - La perturbazione numero 1 di ottobre porterà ancora condizioni di instabilità al Sud durante tutto il fine settimana. Ai suoi effetti andranno a sommarsi anche quelli di un nucleo temporalesco proveniente dal Nord Africa che investirà la Sicilia e le zone ioniche della Calabria nella giornata di domenica. Il fine settimana trascorrerà con tempo più stabile e soleggiato al Centronord e in Sardegna, ma non mancheranno delle nubi al Nordovest.

Venerdì migliora al Centro, ancora instabile al Sud - Oggi prevalenza di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso al Nord e in gran parte del Centro, ma con più nuvolosità su basso Lazio, Abruzzo e Molise e qualche rovescio nelle zone appenniniche; nubi in sviluppo nel pomeriggio anche Alpi occidentali e Prealpi venete. Nuvoloso nel resto dell’Italia con rovesci e temporali al Sud e nella Sicilia centro-orientale, ma meno probabili in Campania. In serata ancora qualche pioggia in Puglia e nel Catanese. Foschie in pianura al Nord. Temperature massime in rialzo al Centro, in calo invece al Sud, dove avremo valori leggermente al di sotto delle medie stagionali.



Sabato temporali al Sud e in Sicilia - Sabato giornata con molte nuvole al Sud e in Sicilia accompagnate specie nel pomeriggio da rovesci e temporali intermittenti in Puglia, Basilicata, Sicilia e in forma più isolata in Calabria. Attenzione: in serata sulla Sicilia arriverà la parte avanzata di un nucleo temporalesco che ora si trova sull'Algeria, che porterà temporali a tratti forti. Al Centronord e in Sardegna la giornata sarà nel complesso abbastanza soleggiata specie nelle regioni centrali mentre non mancherà qualche annuvolamento al Nord e in Sardegna in modo particolare lungo la fascia prealpina e sul Piemonte occidentale; non esclusa qualche debole e isolata pioggia sui rilievi del Piemonte e nel sudest della Sardegna. Temperature stazionarie o in lieve calo. Venti per lo più deboli.



Domenica nubi in aumento al Nordovest - Domenica arriverà un nuovo nucleo instabile, che in queste ore si trova sull’Algeria, che porterà rovesci e temporali a tratti forti su Puglia, Basilicata, centro-est della Sicilia e Calabria (soprattutto settore ionico). Avremo inoltre chiarite sulle coste della Campania e tempo discreto al Centro. Al Nord si avvicinerà una debole perturbazione dalla Francia, che porterà un aumento della nuvolosità al Nordovest e qualche goccia di pioggia sul Piemonte, nel nord della Lombardia e in Liguria. Al Nordest prevarrà il sole, specialmente in pianura. Venti deboli, temperature senza variazioni e leggermente al di sopra della norma.



Lunedì ancora instabilità al Sud, soprattutto sul settore ionico. La perturbazione giunta al Nord domenica, lascerà soltanto un po' di nuvolosità. Da metà settimana si rigonfierà un cuneo anticiclonico nordafricano che dovrebbe garantire giornate con tempo buono quasi ovunque e un clima mite per il periodo, con temperature in aumento soprattutto al Centrosud.