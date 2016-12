Meteo: nel weekend tempo discreto al Nord, ancora instabile al Centrosud

19:12 - L'intensa perturbazione nord-atlantica che nella notte ha raggiunto l'Italia porterà piogge a tratti molto forti nell'estremo Nordest e al Centrosud. Sarà inoltre una giornata critica per il vento forte e i mari molto agitati, con onde alte anche fino a 6 metri con il rischio di mareggiate sulle coste tirreniche. Nel fine settimana ancora tempo molto instabile al Centrosud, al Nord invece condizioni in miglioramento.

VENERDI' FORTE MALTEMPO AL CENTROSUD - Al mattino schiarite graduali al Nordovest; nubi e precipitazioni in gran parte del resto del Paese, con fenomeni più intensi su estremo Nordest e regioni tirreniche, in particolare su Campania. Limite della neve a quote collinari al Nord. La perturbazione si sta muovendo rapidamente verso sud. L'area di maggiore maltempo nelle prossime ore si concentrerà sulle regioni meridionali con piogge e temporali che dalla Campania si estenderanno a tutto il Sud e Sicilia. In serata parziale miglioramento del tempo tra Puglia e la Basilicata. Tempo marcatamente instabile al Centro con cielo nuvoloso intervallato da temporanee schiarite con possibili rovesci più probabili nel settore tirrenico, in Umbria e nelle zone interne appenniniche.



Al Centro quota neve a 1200-1300 metri poi il limite delle nevicate scenderà sotto 1000 metri nel pomeriggio. In serata fase di possibile neve fino a quote collinari nelle zone tra Lazio e Abruzzo (fino ai 400metri). Al Nord migliora gradualmente al Nordovest con schiarite su Piemonte, ovest Lombardia e Liguria di ponente. Al Nordest ancora tempo instabile con precipitazioni su alto Adriatico, Friuli Venezia Giulia coste venete e Romagna. In Friuli quota neve piuttosto bassa intorno ai 300 metri circa con qualche spruzzata di neve a ridosso delle Alpi occidentali e in Valle d’Aosta. In Sardegna nel pomeriggio maltempo in attenuazione con fenomeni più isolati.



RISCHIO MAREGGIATE SULLE COSTE TIRRENICHE - Sarà una giornata con venti occidentali da forti a burrascosi su tutto il Centrosud con raffiche anche superiori agli 80 km/h e possibili violente mareggiate sulle coste tirreniche, con mari da molto mossi a molto agitati, fino a grosso il basso Tirreno orientale con onde alte anche fino a 6 metri. Temperature in temporaneo rialzo al Centrosud, poi tra pomeriggio e sera caleranno nuovamente al Centro e su Campania e Basilicata. Valori in lieve rialzo al Nordovest.



NEL WEEKEND TEMPO DISCRETO AL NORD, ANCORA MOLTO INSTABILE AL CENTROSUD - Sabato bel tempo in alcune zone del Nord, soprattutto al Nordovest con solo annuvolamenti passeggeri, più consistenti a ridosso delle Alpi e in serata sulla Lombardia. Schiarite sulle coste del medio Adriatico al mattino. Cielo prevalentemente nuvoloso o molto nuvoloso al Sud e Isole con maltempo e piogge diffuse sin dal mattino su Calabria meridionale, Sicilia e Sardegna, in rapida risalita ed estensione al resto del Sud nel corso della giornata con piogge che dal pomeriggio potranno essere intense tra Campania, alta Calabria, Basilicata e Puglia. Al Centro tempo ancora instabile con precipitazioni più probabili nel settore tirrenico e in Umbria, in estensione verso sera anche alle zone adriatiche. Non si escludono locali rovesci o temporali con quota neve compresa tra 600 e 800 metri, neve al Sud e sull’Appennino campano e lucano oltre 1000 metri. Locali precipitazioni in risalita verso il Nordest (Emilia Romagna e coste alto adriatico) con fiocchi di neve fino a quote basse in Emilia. Venti in attenuazione, ma ancora piuttosto forti meridionali al Sud e in Sicilia. Temperature senza grandi variazioni.



Domenica continuerà questa fase instabile, con il maltempo concentrato al Centrosud e con possibili nevicate a bassa quota all’estremo Nordest (Friuli Venezia Giulia ed estremo confine orientale del Veneto). Netto miglioramento nel resto del Nord, mentre continueranno le precipitazioni sulle zone tirreniche e Isole maggiori. Nevicate intorno ai 500-800 metri tra rilievi toscani, nord Umbria , Lazio e Marche, da 800-900 metri in Campania e dai 1100 metri in Calabria. Neve anche sui rilievi della Sicilia a partire da 900-1200 metri e in Sardegna dai 700-800 metri. Tra sera e notte il maltempo si concentrerà su medio e basso Tirreno, Isole e più marginalmente anche sul medio Adriatico. A fine giornata migliora al Nordest. Venti forti di burrasca su Tirreno Isole e Sud, con mari agitati o grossi.



Lunedì parziale attenuazione delle precipitazioni, anche se insisteranno sul basso Tirreno. Verso sera aumento delle nubi al Nord per l’arrivo poi martedì di una nuova perturbazione che potrebbe portare possibili nevicate in pianura al Nord e a quote collinari al Centro. Le temperature subiranno un calo e proseguirà dunque questa fase prettamente invernale sul Paese.