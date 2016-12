Meteo, nel weekend prevale il sereno Temperature in aumento al Nord

Il tempo bello resisterà anche nella prima parte della prossima settimana, quando l'alta pressione occuperà più stabilmente tutte le nostre regioni.



Previsioni per sabato - Sabato qualche rovescio o isolato temporale soprattutto nel pomeriggio sui rilievi del Triveneto e intorno all'Appennino centro-meridionale, con locali sconfinamenti verso le coste che si affacciano al Golfo di Taranto e, in serata, verso le pianure di Veneto e Friuli e sulla Venezia Giulia.



Tempo in prevalenza soleggiato sulle altre zone del Paese. Temperature massime in lieve calo al Centrosud e in Sardegna, in leggero rialzo all'estremo Nordovest. Venti di Maestrale da deboli a moderati al Centrosud e Isole, localmente anche forti sul Mare e Canale di Sardegna.



Previsioni per domenica - Domenica al Centronord e sulla Sardegna cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Al Sud e sulla Sicilia cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso: nel pomeriggio possibili locali rovesci su Appennino lucano, Calabria e Sicilia sud-orientale. Questi fenomeni si esauriranno in serata.



Temperature massime in lieve aumento al Nord, nelle regioni tirreniche e in Sardegna: in queste zone si potranno anche superare i 25 gradi. Temperature in lieve, ulteriore diminuzione lungo l'Adriatico e all'estremo Sud. Giornata ventosa per venti settentrionali al Centrosud e nelle Isole.



Tendenza per la prossima settimana - Durante la prossima settimana l'alta pressione si estenderà con maggiore decisione verso il Mediterraneo centrale e l'Italia, a partire dalle regioni settentrionali, lasciando in un primo momento leggermente scoperto l'estremo Sud. Al Sud, infatti, fino a martedì il clima resterà gradevole con temperature abbastanza contenute, grazie anche a una moderata ventilazione da Nord.



A inizio settimana, pertanto, farà più caldo al Nord rispetto al Sud. Intorno a metà settimana, invece, le temperature aumenteranno anche al Sud, e il caldo si intensificherà in tutto il Paese. Al Nord, tra mercoledì e giovedì, si raggiungeranno i primi 30 gradi della stagione. A metà settimana, dunque, clima estivo da Nord a Sud, con temperature di parecchi gradi sopra le medie stagionali. Per quanto riguarda il tempo, fino a giovedì prevarrà la stabilità atmosferica, con tempo soleggiato, salvo qualche nube innocua di passaggio al Nord.