18 dicembre 2014 Meteo, nel dicembre più caldo degli ultimi 40 anni ci aspetta un Natale senza neve La prima metà del mese si chiude con un'anomalia di +2.6°C a livello nazionale e addirittura +3.5°C nelle regioni settentrionali Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:52 - Dopo aver vissuto l'autunno più caldo di sempre in Italia, con un'anomalia nazionale di +1.8°C rispetto alla media, ci sono tutte le premesse anche per un dicembre record dal punto di vista delle temperature. La prima metà del mese si chiude con un'anomalia di +2.6°C a livello nazionale e addirittura +3.5°C nelle regioni settentrionali: non ci sono, per ora, paragoni negli ultimi 40 anni.

Si tratta di dati parziali relativi alla prima metà del mese, ma in realtà a breve termine si prospettano ancora giornate miti intervallate solo da brevi parentesi di "freddo normale". Il "Bianco Natale" sembra un miraggio anche in montagna non solo per le temperature elevate, ma anche per le scarse precipitazioni previste.



Niente fiocchi di neve sull'albero di Natale dunque? Ad oggi sembra molto difficile. Tutti i principali modelli matematici utilizzati per le previsioni del tempo descrivono infatti un Natale con temperature relativamente miti, in cui al massimo si vedrà un po' di pioggia eventualmente accompagnata da nevicate in montagna solo a quote piuttosto alte. Anche la prossima settimana, dunque, l'inverno farà fatica a imporsi, con le masse d'aria gelida lontane dalla nostra Penisola, confinate sul Nord Europa.



Si tratta di una previsione ancora suscettibile di ampie variazioni, ma il fatto che tutti i modelli siano d'accordo, così come la considerazione che l'Europa continui a essere attraversata con insistenza da tiepide correnti atlantiche, rendono lo scenario di un Natale mite e senza neve decisamente credibile.