Meteo: nebbie e gelo in pianura, ma caldo anomalo in montagna

In questo fine settimana l’alta pressione garantisce ancora condizioni di stabilità atmosferica in gran parte d'Italia. Un suo parziale indebolimento in quota nella giornata di domenica favorirà una maggiore presenza di nuvole per lo più basse in Val Padana, sull’alto Adriatico e nel settore tirrenico: nubi - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - con occasionali fenomeni, che avranno il merito di rendere temporaneamente meno diffuse e dense le nebbie in Val Padana. Dal punto di vista termico è in atto una situazione anomala sul Nord Italia: la massa d'aria mite in quota ha innalzato lo zero termico sulle Alpi (la quota alla quale si raggiungono gli zero gradi) fino a 3600-3700 metri; l'inversione termica favorita dall’alta pressione fa si che in questi giorni faccia le temperature siano più alte in montagna rispetto alle aree di pianura. Il parziale indebolimento dell’alta pressione coincide con l’instaurarsi di un flusso nord-occidentale che indirizza aria più fredda verso la Penisola Balcanica. Nella giornata di lunedì verremo lambiti da uno di questi impulsi di aria più fredda con effetti marginali sulle nostre regioni adriatiche e meridionali, dove sono attesi anche alcuni deboli fenomeni. Anche le temperature a inizio settimana tenderanno lievemente a calare.