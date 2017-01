24 dicembre 2016 10:26 Meteo: Natale senza gelo e senza neve Nei prossimi giorni temperature sopra le medie: zero termico a 3.000 metri. Lʼalta pressione abbraccia gran parte dellʼEuropa meridionale

Festività all’insegna di un tempo stabile favorito dall’anticiclone di Natale, un’area di alta pressione che accomuna gran parte dell’Europa meridionale. Diminuiscono le nebbie in Val Padana, dove comunque la qualità dell’aria è destinata a peggiorare. Il sole sarà intervallato da passaggi di nubi innocue: l’aria risulterà mite, con temperature sopra le medie stagionali. L’alta pressione e l’assenza di perturbazioni con buona probabilità ci terranno compagnia fino a Capodanno, con tendenza da mercoledì 28 a una sua estensione fino al sud della Scandinavia. Lungo il margine orientale si instaureranno quindi correnti settentrionali con aria fredda in discesa verso i Balcani, che potranno lambire il Sud Italia intorno al 28-29 dicembre. Lo scenario più probabile per Capodanno vede quindi un tempo ancora asciutto, ma con temperature un po’ più basse rispetto al Natale.

Previsioni meteo per sabato. Tempo stabile, con locali addensamenti di nubi basse su ovest della Sardegna e, a fine giornata, sul basso Tirreno. Altrove soleggiato, ma con il sole temporaneamente velato da nubi alte dapprima al Nord e poi in trasferimento verso il Centro nella seconda parte del giorno. Temperature quasi invariate, con valori massimi superiori alla norma. Venti moderati di Maestrale in Sardegna, da nord su Canale d’Otranto e mar Ionio. Indice di Affidabilità medio-alto (tra 85 e 95 in tutto il Paese).