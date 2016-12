2 novembre 2015 Meteo: migliora in Calabria, da martedì perturbazione al CentroNord In questo inizio di settimana la situazione gradualmente migliorerà anche nelle estreme regioni meridionali, duramente colpite dallʼultima intensa ondata di maltempo. Ancora rovesci sulla Sicilia orientale

Da sabato alcune località della Sicilia hanno registrato accumuli di pioggia eccezionali, fino a 550 litri al metro quadro: si tratta della quantità di pioggia che normalmente si dovrebbe accumulare in 9 mesi. Nella zona montana della Calabria flagellata dal maltempo la pioggia caduta è pari a quella di un anno intero (il dato è riferito alla stazione meteo di Chiaravalle Centrale (CZ).



Lunedì il maltempo sarà ancora intenso sulla Sicilia orientale mentre migliora nettamente in Calabria. Nei giorni successivi - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - prevalenza di bel tempo e di sole al Sud e in Sicilia grazie al rinforzo dell'alta pressione che invece farà fatica a consolidarsi al Centronord e in Sardegna per il passaggio di una debole perturbazione atlantica che transiterà tra martedì e giovedì portando soprattutto nubi, a tratti il cielo sarà anche molto nuvoloso, ma con poche e sporadiche pioviggini tra il Nordovest, la Sardegna e il medio Tirreno. Da venerdì alta pressione in rinforzo in tutta Italia e per molti giorni il tempo sarà stabile e insolitamente mite per la stagione ma con una maggiore probabilità di formazione di nebbie e nubi basse nelle aree di pianura.

Previsioni per lunedìInsistono le nubi con un cielo a tratti nuvoloso su Calabria meridionale e Isole maggiori. Sarà ancora alto il rischio di forti rovesci o temporali sulla Sicilia orientale mentre nel sud della Calabria i fenomeni cesseranno nel corso del mattino. Da segnalare isolate pioviggini possibili nel sudest della Sardegna.

Nel resto d'Italia giornata ben soleggiata, a parte un po' di nuvolosità bassa in mattinata tra Abruzzo e Molise. In serata le piogge saranno in esaurimento in Sicilia. Al mattino clima fresco specie al Centronord, nel pomeriggio temperature miti con valori ovunque vicini ai 20 gradi ma con punte di 21-22 sulle regioni tirreniche. Venti moderati orientali su basso Ionio, Tirreno centro-orientale e Sardegna.