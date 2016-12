Meteo, migliora al Nord, pioggia al Sud

12:29 - "Il vortice di bassa pressione arrivato dalla Spagna oggi è centrato proprio sulla nostra Penisola e porterà anche nelle prossime ore una fase di maltempo al Centrosud e in Emilia Romagna, con il rischio dello sviluppo di temporali a tratti forti. Nell’ultima parte della settimana - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - l’alta pressione dell’Anticiclone delle Azzorre occuperà con decisione il Mediterraneo Occidentale e, pur senza interessare direttamente la nostra Penisola, favorirà, anche in Italia, un parziale miglioramento del tempo".

Maltempo, Nord sott'acqua di Chiara Antico

OGGI RISCHIO DI FORTI TEMPORALI AL CENTROSUD - Oggi il tempo è già migliorato al Nordovest, mentre il cielo sarà ancora piuttosto nuvoloso in Emilia Romagna con ultimi rovesci. Al Nordest migliora nel pomeriggio con ancora il rischio di qualche locale rovescio su Orobie, Prealpi orientali e qualche goccia di pioggia sulle zone pedemontane del Veneto e sulla pianura friulana in serata. Al Centrosud giornata instabile, già questa mattina le nuvole prevalgono al Centro e in Sardegna con locali fenomeni principalmente nelle Marche, nel Lazio e nel nordovest della Sardegna con possibile coinvolgimento del nord della Campania. Nel pomeriggio nuvole e instabilità più diffuse, molti i rovesci o temporali in gran parte del settore peninsulare, più scarsi su alta Toscana, nord delle Marche, con il sud della Calabria coinvolto verso sera. Temporali possibili sulla Sardegna e sulla Sicilia orientale. In serata migliora in gran parte del Centro e lungo le coste campane. Le zone con i fenomeni più insistenti saranno quelle dall’Abruzzo verso la Puglia e la Calabria. Nella notte verrà coinvolta tutta la Sicilia tirrenica. Venti settentrionali con la Bora sull’alto Adriatico in propagazione al medio Adriatico e venti di Maestrale in Sicilia. Temperature in calo significativo al Centrosud, anche dai 2 ai 6 gradi in meno rispetto a martedì. Al Nordovest e settore alpino centrale lieve rialzo termico.



GIOVEDÌ GRADUALE MIGLIORAMENTO CON PIOGGE RESIDUE AL SUD - Giovedì avremo gli ultimi strascichi della perturbazione all’estremo Sud, con al mattino rovesci sparsi tra Puglia centro-meridionale, Basilicata e basso Tirreno. Nel pomeriggio rischio di pioggia tra Calabria e Sicilia, con temporali che dalle zone interne si dirigeranno verso lo Ionio. Al Centro e in Sardegna nel complesso prevarrà il sole, con pochi annuvolamenti temporanei. Anche al Nord tempo abbastanza soleggiato, con alternanza tra sole e nuvole per via della coda di un sistema nuvoloso in transito sull’Europa centrale e il rischio di qualche pioggia isolata nella seconda parte della giornata sui monti confinali di Val D’Aosta, Piemonte e Alto Adige. Temperature in ulteriore calo nelle massime sul settore ionico, rialzi al Centro e in Sardegna, stazionarie al Nord. Giornata ventosa al Centrosud, con Maestrale anche forte in Puglia, alto Ionio e sulla Sicilia.



VENERDÌ TEMPO BUONO - Venerdì l’Italia sarà a metà strada tra l’alta pressione centrata sull’Europa occidentale e un vortice di bassa pressione posizionato sul settore orientale del continente. All’interno di questo flusso atlantico si inserirà la coda di una perturbazione che si avvicinerà alle regioni nord-orientali e nella giornata di sabato, attraversando la Penisola balcanica, lambirà anche il nostro Paese. Il tempo sarà nel complesso abbastanza soleggiato in tutto il Centrosud peninsulare e nelle Isole, salvo il passaggio di nubi ad alta quota e locali annuvolamenti attorno alle zone montuose. Al Nord sin dal mattino cielo nuvoloso nel Triveneto e sulla Liguria con locali precipitazioni nelle Alpi orientali. Nel pomeriggio si accentuerà l’ instabilità con rovesci e locali temporali su Orobie, Prealpi orientali, Dolomiti alte pianure di Veneto e Friuli, Appennino settentrionale (ligure e tosco-emiliano), con sconfinamenti sulle coste liguri. Occasionali rovesci possibili sulle Prealpi piemontesi, in sconfinamento tra pomeriggio e sera alla pianura piemontese adiacente. In serata questi fenomeni potrebbero sconfinare verso la pianura lombarda orientale, quella emiliana e sulle coste dell’alto Adriatico. Temperature in aumento al Sud, stazionarie o in lieve aumento nel resto del Paese: il clima sarà estivo con valori prossimi alla norma. Forte Maestrale su mare di Sardegna, Canali delle Isole e Canale d’Otranto.



TEMPO DISCRETO NEL FINE SETTIMANA - Sabato la perturbazione nordatlantica lambirà la Penisola, con accentuazione temporanea dell’instabilità anche nelle regioni centrali, zone interne e appenniniche fino al nord della Campania e della Puglia dove saranno possibili alcune precipitazioni a carattere rovescio o isolato temporale. Instabilità possibile anche su Trentino Alto Adige, estremo est della Lombardia con sconfinamenti in pianura tra Lombardia orientale e Veneto. Il tempo sarà nel complesso abbastanza soleggiato al Nordovest, resto del Sud e Isole. Domenica nel complesso prevalenza di sole su quasi tutto il Paese, solo all’estremo Sud possibili episodi instabili sui rilievi appenninici meridionali.