Meteo, Meteo, piogge al CentrosudIn arrivo nuova perturbazione

Domani (giovedì) insisterà qualche pioggia all'estremo Sud, mentre un'altra perturbazione (la n. 5) darà luogo a nuove nevicate sulle Alpi e a qualche pioggia sulle regioni tirreniche, ad iniziare dalla Toscana. Al Sud e sulle Isole nei prossimi giorni soffieranno venti intensi, che giovedì e venerdì si faranno sentire anche su parte del Centro.



PREVISIONI OGGI



Giornata dell'Epifania con il maltempo al Sud e nelle Isole, con il rischio di rovesci e temporali anche forti, specie sui versanti tirrenici. Piogge sparse anche al Centro, con neve oltre 1200 metri in Appennino. Nel pomeriggio migliora però in Toscana. Al Nord nella seconda parte della giornata cesseranno del tutto le piogge, sono previste deboli nevicate solo sui monti della Valle d'Aosta; non mancheranno le schiarite, soprattutto sul resto delle Alpi, sull'alta pianura e in Liguria. Attenzione alle nebbie dalla serata in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Temperature in calo al Centro e nelle Isole. Ventoso su Tirreno, Sud e Isole, con raffiche fino a 80-90 km/h in Sardegna e mari mossi o molto mossi.



La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio-alto (80-85).



PREVISIONI DOMANI



Neve sulle Alpi, ad iniziare dai settori occidentali, inizialmente anche oltre gli 800 metri, a quote più elevate nel pomeriggio. Molto nuvoloso al Nordovest e in Emilia, inizialmente sereno al Nordest, ma con nebbie sulle coste e nubi in aumento nel pomeriggio. Bel tempo sul medio e basso Adriatico, piogge in Toscana e più isolate su Lazio, Sardegna e intorno allo Stretto di Messina; in serata piogge anche su Umbria, Romagna e Campania. Mattinata più fredda ovunque, specie al Sud. Temperature massime senza grandi variazioni. Forti venti sui mari di ponente, in Sicilia e al Sud, con mari molto mossi o agitati.



LA TENDENZA PER IL RESTO DELLA SETTIMANA



Venerdì prevarrà una nuvolosità variabile, più insistente sulle pianure del Nordest e sul versante tirrenico della Penisola ma in generale senza piogge significative; temporanee schiarite al Nordovest saranno seguite da un aumento della nuvolosità nella seconda parte del giorno. La giornata sarà caratterizzata da un clima molto mite sulle regioni peninsulari e sulle Isole con massime diffusamente oltre i 15 gradi. Venti da deboli a moderati dai quadranti sud-occidentali.



Sabato si affaccerà una nuova perturbazione un po' più consistente che dovrebbe interessare più che altro la Toscana e le regioni settentrionali. Il clima anche sabato sarà mite, specialmente al Centrosud e nelle Isole. La quota neve sulle Alpi sarà elevata, generalmente sopra i 1500 metri.



Domenica nelle prime ore, la perturbazione se ne andrà dall'Italia e ne seguirà un'altra tra domenica sera e lunedì. Anche quest'ultima perturbazione sarà accompagnata da forti venti sud-occidentali sempre miti. Come tendenza a lungo termine si segnala un possibile calo delle temperature, specie al Centronord, durante la seconda parte della prossima settimana.