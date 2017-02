Meteo. Mercoledì torna il maltempo. Temperature in calo al Nord

Previsioni meteo per martedì. Nuvolosità variabile sul medio versante adriatico, al Sud e in Sicilia: in queste zone, nel corso della giornata, saranno possibili locali, residue precipitazioni, in esaurimento definitivo entro la serata. Nel resto del Paese tempo abbastanza buono, con le prime velature in arrivo sulle regioni di Nordovest. Tendenza ad aumento della nuvolosità in serata al Nord e sulla Sardegna: prime, deboli precipitazioni nella notte sulle regioni di Nordovest, nevose sui rilievi oltre i 900 metri circa. Temperature massime per lo più in rialzo. Ventoso al Sud e nelle Isole. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità alto al Nord (IdA 90) e medio al Centrosud (IdA tra 80 e 85).