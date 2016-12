Meteo, mattinate di gelo al Centro

I venti freddi settentrionali hanno smesso di soffiare sul nostro Paese e tra mercoledì e giovedì le temperature potranno quindi temporaneamente risalire in modo lieve. La perturbazione che ha attraversato la Sicilia e l'estremo Sud del Paese si è allontanata verso la Grecia, mentre dell' aria un po' umida sta scorrendo sulle Isole e verso il Tirreno , accompagnata solo localmente da modeste precipitazioni. Venerdì assisteremo ad un nuovo tentativo delle correnti gelide continentali di espandersi verso l'Italia: sarà infatti una giornata molto fredda con i valori massimi di poco sopra lo zero in Val Padana. Si tratterà però di un episodio di breve durata, poiché dal fine settimana giungeranno masse d'aria più miti provenienti dall'Europa occidentale, che causeranno un rialzo delle temperature.

Previsioni per giovedìGiovedì nuvolosità in estensione a gran parte delle regioni centrali, su Campania, Calabria, Nord Sicilia e Sardegna. Nuvolosità variabile e a tratti più intensa nel settore del medio e basso Tirreno, con la possibilità di locali e deboli precipitazioni (dal pomeriggio) su Calabria tirrenica e zona dello Stretto di Messina e Sardegna. Nel resto del Paese cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento su Liguria e Romagna. A fine giornata tendenza ad aumento della nuvolosità nelle regioni adriatiche e in seguito anche sulla Val Padana, con la possibilità, tra sera e notte, di deboli isolate precipitazioni tra Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, nevose fino ai 300-400 metri. Tendenza a rasserenamenti sulle regioni centrali tirreniche. Temperature minime in rialzo su regioni centrali e Sardegna, lievi cali al Sud. Nottata fredda al Nord con gelate intense e diffuse. Temperature massime stazionarie o in lieve ulteriore aumento. Venti deboli che tenderanno a rinforzare sul mare Adriatico alla fine della giornata disponendosi da est- nord-est. Maggiori dettagli sul sito www.meteo.it.