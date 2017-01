Meteo, l'anticiclone di Natale sull'Italia

23 dicembre 2016 11:17 Meteo, lʼanticiclone di Natale sullʼItalia Domenica con temperature sopra le medie; nebbia e smog in aumento

Alta pressione in rinforzo sull'Italia per l'espansione dell’Anticiclone delle Azzorre, che temporaneamente farà sentire i suoi effetti su gran parte dell’Europa centro-meridionale. Alle alte latitudini invece le correnti atlantiche trasporteranno alcune intense perturbazioni che saranno responsabili di condizioni di forte maltempo su Isole Britanniche e Scandinavia. Sul nostro Paese quindi le festività natalizie trascorreranno con condizioni di tempo stabile e ampie zone soleggiate alternato al passaggio di innocui strati di nubi alte. Continua il rischio di nebbie al Nord nelle ore più fredde e di foschie localmente persistenti in Valpadana. L’anticiclone di Natale è accompagnato da una massa d’aria mite: nelle zone soleggiate quindi le temperature massime raggiungeranno valori superiori alla norma. L’alta pressione e l’assenza di perturbazioni ci terranno compagnia fino a Capodanno.

Previsioni meteo per venerdì. Giornata soleggiata quasi ovunque, con pochi annuvolamenti di rilievo. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno con una nuvolosità sparsa soltanto in Puglia e Sicilia. Nebbie a inizio giornata nella pianura lombarda e tra basso Veneto ed Emilia, in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno ma che torneranno ad infittirsi dalla tarda serata. Locali nebbie anche nelle zone interne di Toscana e Lazio. Temperature massime senza variazioni di rilievo. Ventilato per Maestrale su Adriatico, Ionio e intorno alle Isole