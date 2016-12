9 agosto 2016 11:14 Meteo: martedì tempo stabile al Centrosud Graduale peggioramento al Nord a causa della perturbazione n. 2 di agosto

Martedì tempo in generale bello e soleggiato al Centrosud, protetto da un promontorio di alta pressione in grado di assicurare una breve fase di tempo più stabile. Una nuova perturbazione di origine atlantica (perturbazione numero 2 di agosto) darà invece origine ad un graduale peggioramento al Nord, a partire dalle zone alpine ma con graduale estensione alle zone pianeggianti già nel corso del pomeriggio. Questa stessa perturbazione mercoledì renderà il tempo instabile in gran parte del Centronord; anche le temperature subiranno una brusco calo al Nord e, in maniera più contenuta, anche in alcuni settori del Centro. Giovedì la perturbazione raggiungerà anche le regioni meridionali- spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo- che quindi verranno interessate da un aumento della nuvolosità accompagnato da una breve fase temporalesca, mentre le temperature caleranno in modo sensibile in gran parte del Centrosud. Venerdì un po’ di instabilità residua soltanto nelle estreme regioni meridionali; le temperature caleranno ulteriormente al Sud e in quasi tutta Italia faranno registrare valori inferiori alla norma e al di sotto dei 30 gradi. Per il fine settimana si conferma la rimonta decisa dell’alta pressione, che ci accompagnerà anche a Ferragosto, favorendo così una fase ovunque di tempo stabile e più caldo con temperature nella norma.

Previsioni per martedìMartedì cielo sereno o al più poco nuvoloso in gran parte del Centrosud e Isole, con un po’ di nuvolosità solo su Calabria meridionale associata a residui rovesci. Nel pomeriggio qualche annuvolamento attorno all’Appennino meridionale, ma con basso rischio di fenomeni. Al Nord peggiora fin dal mattino sulle zone alpine, con i primi locali rovesci. In giornata rovesci e temporali più diffusi su Alpi e Prealpi, in estensione tra il pomeriggio e la sera alle pianure di Piemonte e Lombardia e, nella notte, a quelle del Nordest. Temperature massime in lieve aumento, nella norma. Venti: da deboli a moderati nord-occidentali al Sud e nelle Isole. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità pari a 75 al Nord, 99 al Centro, 90 al Sud.