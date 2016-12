Meteo, martedì nuova perturbazione, poi torna l'estate

La settimana è iniziata con una timida rimonta dell'alta pressione verso la nostra Penisola, senza riuscire però a occupare con decisione l'Italia, portando in generale tempo più stabile, anche se - come affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - con occasionali temporali e temperature contenute. Poi già alla fine di martedì, con l'avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica, il tempo tornerà a peggiorare al Nord e successivamente tra la notte e la giornata di mercoledì anche al Centro e su parte del Sud. In ogni caso non si tratterà della fine dell'estate, che anzi tornerà a portare tempo soleggiato e temperature tipiche di agosto già a partire da giovedì e per tutta la seconda parte della settimana.

Previsioni per martedìMartedì al mattino tempo prevalentemente soleggiato, soprattutto in Sicilia, Sardegna meridionale e versante adriatico; più nubi invece al Nord, con isolate piogge sui rilievi della Lombardia e del Friuli; prime piogge anche in Liguria e Alta Toscana. Nel pomeriggio tendenza al peggioramento, quindi aumenta la probabilità di rovesci e temporali su gran parte del Nord (eccetto la pianura emiliana) e in particolare verso sera sulle pianure del Nordovest. Possibile isolato temporale sul Nordest della Sardegna. Tra tarda sera e notte rovesci e temporali localmente anche forti in arrivo sulle regioni centrali, ad iniziare dalle coste toscane e dell'alto Adriatico, fino ad estendersi un po' su tutte le regioni del settore. Prevalenza di cielo sereno al Sud. Temperature in lieve calo al Nordovest in aumento al Centrosud. Vento di Libeccio moderato sul Mar Ligure; possibili forti raffiche di vento in prossimità dei temporali.