3 maggio 2016 10:51 Meteo: martedì instabile al Sud, temperature in aumento Qualche pioggia sul medio Adriatico: ventoso al Centrosud. Giovedì e venerdì sole e ulteriore rialzo termico

Il nucleo più intenso della perturbazione che nelle ultime ore ha causato generali condizioni di maltempo e un sensibile calo termico, si è spostato sulla Grecia lasciando spazio a un parziale miglioramento della situazione soprattutto al Nord e sulle regioni di ponente dove il ritorno del sole e delle temperature miti si farà sentire maggiormente. Le correnti settentrionali che seguono il sistema nuvoloso- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - accompagneranno un veloce impulso atlantico che, dopo essersi addossato alle Alpi, scorrerà molto rapidamente lungo l’Adriatico e al Sud portando una breve fase instabile in queste regioni fra stasera e domani. Seguiranno due giornate, quelle di giovedì e venerdì, con tempo prevalentemente soleggiato e stabile in tutta l'Italia grazie al temporaneo rinforzo dell’alta pressione fra il Mediterraneo e il Baltico, associato a un deciso rialzo termico non solo sulle nostre regioni, ma anche in gran parte del continente europeo.

Previsioni per martedìMartedì al mattino nuvolosità su medio Adriatico, al Sud e in Sicilia, con piogge sparse e rovesci su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e nordest della Sicilia. Tempo soleggiato su quasi tutto il Nord, medio Tirreno e Sardegna. Nel corso del pomeriggio migliora su medio Adriatico con il ritorno delle schiarite. Nuvolosità irregolare al Sud con gli ultimi rovesci possibili su Calabria, monti del messinese, Basilicata e Salento. Qualche locale episodio instabile su Appennino tosco-emiliano e Prealpi venete. Veloce fase instabile dalla sera con precipitazioni sul nord dell’Alto Adige, con neve da 1700 metri di quota. Rischio di rovesci su basso Veneto, est dell’Emilia Romagna e zone interne della Toscana in propagazione nella notte a Appennino centrale e settore del medio Adriatico fino al Gargano. Al Sud temporanee schiarite. Giornata ventosa con il Maestrale al Centrosud, più intenso sulla Sicilia con raffiche fino a 60-70 km/h, Foehn in rinforzo al Nordovest. Vento intenso sulla Liguria tra sera e notte. Temperature in rialzo generale: a Bari e Taranto passeremo dai 13°C di ieri a 18°C, a Milano e Bologna da 17°C a 23°C, a Roma e Catania da 18°C a 23°C.