Meteo: Martedì di sole con temperature in aumento, temporali pomeridiani sui rilievi

Previsioni per martedì Martedì tempo inizialmente soleggiato , a parte un po’ di nuvole compatte nelle valli fra Toscana e Umbria, e sulle Alpi occidentali. A partire dalla tarda mattinata e soprattutto durante il pomeriggio l’instabilità contribuirà a generare nubi e temporali intermittenti lungo le Alpi , l’Appennino e nelle zone interne della Sardegna, con parziali sconfinamenti sulle vicine aree pianeggianti. In serata qualche isolato fenomeno potrà raggiungere le coste dell’alto Adriatico. Temperature pressoché invariate con punte massime fra 24 e 29 gradi.

Previsioni per mercoledìMercoledì al mattino ancora prevalenza di sole al Centrosud e Isole salvo una maggiore nuvolosità sul basso versante tirrenico. Al Nord nuvolosità irregolare con un graduale aumento delle nuvole nel corso delle ore. Su Lombardia orientale e Veneto rischio di qualche rovescio già al mattino. Nella seconda parte della giornata diffuso aumento dell’instabilità al Nord (tranne le zone costiere del Nordest intorno all’alto Adriatico) con tendenza a temporali in sviluppo sulla Pianura Padana, più frequenti e diffusi tra tardo pomeriggio e sera. Nel resto della Penisola rischio di temporali principalmente sulle zone montuose, in Sicilia e nel Lazio. Venti deboli salvo rinforzi nelle aree temporalesche. Temperature in lieve calo al Nord nei valori massimi.