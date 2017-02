Meteo, maltempo verso Sud: dalla primavera all'inverno in 48 ore

25 febbraio 2017 10:26 Meteo, maltempo verso Sud: dalla primavera allʼinverno in 48 ore Sabato la perturbazione si sposterà sulle regioni meridionali per poi allontanarsi nella giornata di domenica

La perturbazione in transito l'Italia è seguita da una massa d'aria fredda che si sta riversando gradualmente sul nostro Paese, dando vita a una circolazione ciclonica in prossimità della Sardegna. Il contrasto acceso con l'aria calda presente soprattutto al Sud darà vita, in queste regioni, ad una fase instabile localmente intensa. Domenica la depressione si sposterà verso il basso Ionio, coinvolgendo ancora marginalmente le regioni meridionali. Dopo una breve tregua, è atteso il passaggio di una nuova perturbazione nord atlantica tra la fine di lunedì e la giornata di martedì, ma con effetti concentrati probabilmente solo al Nord e marginalmente sulle regioni tirreniche. Seguiranno alcune giornate abbastanza tranquille grazie alla protezione offerta dalla timida rimonta dell'alta pressione.

Previsioni per sabato. La perturbazione in transito sulla nostra Penisola andrà a concentrarsi soprattutto al Sud e sulle Isole maggiori, dopo aver dato luogo ancora a qualche pioggia o rovescio sulle regioni centrali in mattinata. Il miglioramento già evidente al Nord si estenderà gradualmente nel corso del pomeriggio anche al Centro, mentre il Sud sarà alle prese con una seconda parte della giornata piuttosto instabile, con piogge e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità. Temperature in generale diminuzione e venti da moderati a localmente forti a rotazione ciclonica, con raffiche anche oltre 50 km/h di Grecale tra Toscana, Umbria e Marche e di Tramontana in Liguria. Mari da mossi a molto mossi.