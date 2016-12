Meteo, maltempo verso il Centrosud: rischio temporali intensi

Le previsioni per mercoledìLa perturbazione sarà seguita tra sera e notte da un nucleo di aria fresca e instabile che mercoledì mattina transiterà sulle regioni centrali. Mercoledì mattina nuvolosità variabile su tutta l'Italia, al Sud e Isole prevarrà il sole. Rischio di pioggia o temporali ancora su Marche, Umbria, bassa Toscana e alto Lazio in estensione nel corso della mattina al resto del Lazio e all'Abruzzo. Nel pomeriggio migliora sulle Marche mentre avremo ancora rovesci e temporali tra il centro-sud del Lazio, l'Abruzzo, il Molise e in forma isolata anche sull'Appennino campano, nel centro-nord della Puglia e in Basilicata. Calo termico marcato al Centronord, valori in rialzo all'estremo Sud.