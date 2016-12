Meteo: maltempo sulle regioni meridionali, bello altrove

La perturbazione numero 9 di ottobre ci ha lasciato in eredità un intenso vortice di bassa pressione che giovedì insisterà sulla nostra Penisola portando piogge sparse da Nord a Sud in gran parte del Paese, con rovesci e temporali a tratti anche di forte intensità, soprattutto al Sud: in queste regioni non si esclude qualche locale nubifragio. Poi venerdì il vortice depressionario si posizionerà sul Meridione. Il tempo andrà incontro a un graduale miglioramento con ampie schiarite prima al Nord e poi anche nelle regioni centrali tirreniche, mentre al Sud e sul medio versante adriatico insisteranno molte nuvole e piogge diffuse con i fenomeni più intensi nel settore dell'alto Ionio. Nel fine settimana la circolazione depressionaria che attualmetne si trova sulle regioni centrali si posizionerà tra il Canale di Sicilia e il Mar Ionio, causando un'insistenza del maltempo su Calabria e Sicilia, particolarmente intenso tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale. Nel resto del Paese, in particolare al Centronord, il tempo sarà stabile grazie all'espansione di un'area di alta pressione i cui massimi si posizioneranno sull'Europa continentale.