27 dicembre 2014 Meteo, maltempo su tutta Italia: al Nord arriva la neve anche a bassa quota Una perturbazione di origine atlantica raggiungerà l'Italia, accompagnata da correnti umide e piovose che proprio sul nostro Paese, si scontreranno con l'aria gelida che sta affluendo in queste ore Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:53 - Una perturbazione di origine atlantica raggiungerà l'Italia, accompagnata da correnti umide e piovose che proprio sul nostro Paese, si scontreranno con l'aria gelida che sta affluendo in queste ore. Sabato quindi piuttosto difficile sul fronte del maltempo, con nevicate fino a quote molto basse al Nord, dove i fiocchi si faranno vedere anche in pianura, piogge su regioni centrali tirreniche, molto vento ovunque e clima freddo in gran parte d'Italia.

Domenica poi avremo molte piogge, anche di forte intensità, al Sud e in Sicilia, con nevicate lungo l'Appennino.



Negli ultimi giorni dell'anno l'Italia continuerà a venire investita da gelide correnti nord-orientali che porteranno venti forti un po' dappertutto e nevicate anche a livello del mare lungo l'Adriatico centrale. Potrà nevicare localmente a quota molto bassa anche in Puglia e Sardegna. Tra mercoledì e giovedì ci sarà la possibilità di precipitazioni intense su Calabria e Sicilia.



Le previsioni per sabato 27 dicembre - In mattinata nuvole al Nord, Toscana e Sardegna, con nevicate su Alpi, Prealpi ed entroterra ligure; qualche pioggia sulle coste tra Liguria e alta Toscana; in prevalenza bello nel resto del Paese, ma con locali nebbie in pianura tra Emilia e Veneto.



Nel pomeriggio nubi in aumento sulle regioni centrali: nevicate su Alpi, Appennino Tosco-Emiliano e, a tratti anche sulle pianure di Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia occidentale; piogge sparse sul resto del Nordest, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, con nevicate su Appennino centrale inizialmente fino a quote di bassa collina ma con limite in rialzo in serata intorno 700-900 metri. In serata precipitazioni anche intense su bassa Toscana, Umbria e Lazio in estensione alla Campania e ai settori ovest della Sicilia. Nella notte il peggioramento si estenderà al resto del Sud. Temperature quasi dappertutto in diminuzione.



Le previsioni per domenica 28 dicembre - Domenica tendenza a rasserenamenti al Nordovest dove soffieranno venti di Foehn a tratti fino in pianura. Al Nordest deboli nevicate fino in pianura già nel corso della mattinata sull'Emilia Romagna (la città di Bologna si tingerà di bianco) e in forma residua anche sul basso Veneto, Friuli (non escluso qualche fiocco di neve a Venezia). Dal pomeriggio tendenza a schiarite nel Triveneto.



Al Centro cielo nuvoloso; in mattinata precipitazioni residue nel Lazio e schiarite in Toscana, in serata tendenza a un miglioramento nelle regioni tirreniche. Nelle regioni adriatiche nuove precipitazioni in arrivo nella seconda parte della giornata con nevicate in Appennino a quote sempre più basse, fino in pianura la sera nelle Marche.



Al Sud e in Sicilia maltempo con precipitazioni diffuse in esaurimento solo a fine giornata. Fenomeni intensi e localmente abbondanti tra bassa Campania, alta Calabria, Basilicata e Puglia meridionale con locali temporali. Quota neve in calo sull'Appennino, fino ai 600-800 metri su quello campano-lucano in serata. In Sardegna piogge diffuse al mattino, dal pomeriggio tempo variabile con locali piogge nel settore ovest e qualche spruzzata di neve all'interno fin verso 600 metri.



La tendenza per la prossima settimana - Per gli ultimi giorni dell'anno arriveranno venti freddi di origine artica continentale provenienti dalla Russia: saranno giornate gelide e ventose con le precipitazioni concentrate al Sud (soprattutto su bassa Calabria e Sicilia) e sul settore del medio Adriatico: tra la Romagna e il nord della Puglia probabili nevicate fino in costa specie tra martedì e mercoledì. Nevicate fino a quote basse potranno interessare anche la Sardegna orientale. Con i primi giorni dell’anno l'ondata di freddo andrà esaurendosi e probabilmente tornerà ad espandersi sull'Italia l'Anticiclone delle Azzorre.