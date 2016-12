17 febbraio 2016 Meteo: maltempo senza tregua al Centronord, caldo anomalo al Sud Ancora piogge e nevicate sulle Alpi; sulle regioni meridionali, invece, temperature ancora ben al di sopra della norma, con punte che sfioreranno i 20 gradi

Nelle prossime ore ancora piogge al Nord e, in forma più isolata, al Centro, con nevicate sulle Alpi centro-orientali a causa di un vortice di bassa pressione che insiste sulla nostra Penisola; al Sud, invece, il tempo rimarrà tutto sommato buono e caratterizzato da temperature ancora ben al di sopra della norma, con punte che sfioreranno i 20 gradi. Giovedì il vortice depressionario, posizionato sullo Ionio, favorirà un miglioramento del tempo in gran parte del Centronord, determinando invece un peggioramento al Sud, accompagnato anche da un calo delle temperature e da forti venti. Venerdì giornata interlocutoria da Nord a Sud, caratterizzata dall'alternanza tra sole e nuvole, con la possibilità di piogge isolate. Quindi, nel fine settimana ci aspetta una fase più stabile, con prevalenza di tempo bello e temperature in sensibile aumento.

Caldo record al SudAnche sul nostro territorio stiamo osservando alcuni effetti della situazione anomala dal punto di vista termico che sta vivendo l'intero pianeta. In gran parte del nostro Paese, infatti, la situazione non è certamente congrua al periodo in corso: risulta più tipica, invece, delle stagioni intermedie. Non a caso, oltre agli anomali temporali e alle grandinate che si sono verificate nell'ultimo periodo, nei giorni scorsi sono stati battuti vari record di temperatura nelle nostre regioni meridionali. In particolare, lunedì 15 febbraio a Bari sono stati toccati i 25,2 gradi (circa 1 grado al di sopra del precedente record), a Brindisi 24,6 gradi (quasi 2 gradi in più). Nella giornata di martedì 16 febbraio, invece, a Napoli sono stati raggiunti i 24,3 gradi (circa 1 grado al di sopra). Si tratta di tre città rappresentative di questa situazione: certamente i record di temperatura sono stati oltrepassati anche in molte altre località del Sud.

Previsioni per mercoledìPiogge insistenti su Lombardia orientale, Nordest e, a carattere isolato, nell'interno del Centro e in Sardegna, con nevicate su Alpi e Prealpi lombarde e orientali. Temporanee schiarite all'estremo Nordovest; inizialmente soleggiato su Abruzzo, Molise, Sud e Sicilia, ma con tendenza a un aumento della nuvolosità per l'arrivo di strati di nubi alte. In serata tornerà qualche pioggia al Nordovest, mentre le precipitazioni cesseranno al Nordest. Temperature in aumento sul medio Adriatico e con valori ancora ben oltre la norma al Centrosud, in calo in gran parte del Nord e regioni tirreniche. Venti moderati su Isole ed estremo Sud.