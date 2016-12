Meteo, Maltempo senza sosta: piogge forti e neve fino a bassa quota al Nord

Anche nei prossimi giorni il nostro Paese verrà a trovarsi sulla traiettoria di alcune perturbazioni in arrivo da ovest le quali, trasportate dalle veloci correnti occidentali, si avvicenderanno con rapidità sul Mediterraneo e sull'Italia . La conseguenza sarà un tipo di tempo estremamente variabile ma a tratti perturbato per il passaggio entro domenica di ben tre perturbazioni con i fenomeni più frequenti e intensi attesi tra l'alto Adriatico e il versante occidentale della Penisola. Il clima resterà molto più autunnale che invernale , farà eccezione la giornata di oggi al Nord quando con il passaggio della prima perturbazione saranno possibili nevicate a quote molto basse nelle regioni di Nordovest.

Previsioni per venerdìGiornata per lo più nuvolosa. Al mattino deboli e isolate piogge su Nordest, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e poi più giù in Calabria, Puglia meridionale e Sicilia. Nel pomeriggio peggioramento al Nordovest e i fenomeni raggiungeranno anche le Marche con la neve che cadrà a quote collinari anche di 200-400 metri tra il Piemonte e i settori occidentali della Lombardia; sarà temporaneamente più asciutto nel Triveneto. In serata miglioramento nell'estremo Nordovest peggiorerà invece in tutta l'Emilia Romagna, sulle Venezie e al Centro con fenomeni a tratti intensi; qualche pioggia anche in Campania e Sardegna. Temperature in calo al Nord. Venti in intensificazione