Meteo, maltempo nel primo weekend di primavera

11:59 - "Ancora una giornata nel complesso bella e mite, ma già domani aumenteranno le nuvole su gran parte d’Italia per l’avvicinarsi della perturbazione numero 5 di marzo, la quale porterà anche le prime deboli piogge prima sulle Isole poi nella seconda parte del giorno al Nordovest e Toscana. Poi- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - domenica, quando il nucleo della perturbazione raggiungerà il nostro Paese, piogge intermittenti e comunque non intense bagneranno quasi tutte le nostre regioni".

Sulle Alpi la neve tornerà a spingersi anche al di sotto dei 1000 metri. Nel corso del fine settimana le temperature caleranno di qualche grado al Nord, dove tornerà a farsi sentire un po’ di freddo (comunque non insolito per gli inizi della primavera), mentre nel resto d’Italia le temperature, nonostante il maltempo, rimarranno gradevoli, soprattutto grazie ai tiepidi venti di Scirocco che spazzeranno i nostri mari.



OGGI TEMPO STABILE E PICCHI VICINI AI 20°C



Oggi al mattino un po' di nuvolosità innocua su Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia Occidentale, Ponente Ligure, Alpi Orientali, Sicilia e Sardegna; in prevalenza sereno, o al più poco nuvoloso, sul resto d’Italia. Nel pomeriggio qualche nuvola in più anche sulle regioni tirreniche, comunque sempre senza piogge. In serata prime deboli piogge sulla Sardegna. Temperature stazionarie o in lieve calo, con valori pomeridiani sempre nel complesso gradevoli: le massime infatti saranno quasi dappertutto comprese tra 12 e 18 gradi, con qualche punta a sfiorare i 20 gradi. Moderati venti orientali sulle Isole.



PEGGIORAMENTO GRADUALE NEL FINE SETTIMANA: SABATO LA GIORNATA MIGLIORE. DOMENICA PRECIPITAZIONI PIÙ DIFFUSE. TORNA LA NEVE SULLE ALPI. FORTE SCIROCCATA CON RAFFICHE A 70 KM/H



Nel corso del fine settimana si conferma un peggioramento del tempo che coinvolgerà buona parte del Paese, ma avverrà in modo graduale e sabato saranno molte le regioni che, soprattutto al mattino, vedranno condizioni di tempo buono.



Sabato le precipitazioni arriveranno dalla seconda parte del giorno e saranno in generale deboli. La mattina cielo nuvoloso all’estremo Nordovest e Isole maggiori, con qualche locale debole precipitazione sulla Sardegna e sulla Sicilia. Nuvolosità in aumento nel resto del Nord e regioni tirreniche. Cielo sereno sulle regioni adriatiche. Nella seconda parte della giornata la nuvolosità tenderà ad estendersi anche alle regioni orientali. Nubi più consistenti a partire dal settore di Nordovest, nel pomeriggio precipitazioni in arrivo nel settore alpino e prealpino, Valle D’Aosta, nevose oltre 1500-1600 metri. Qualche goccia pioggia nel nord ed est della Sardegna. In serata precipitazioni deboli o pioviggini in estensione a gran parte del Nord e Toscana, poi nella notte anche nel resto del Centro ed estremo Nordest. Limite delle nevicate in calo nella notte fino a 1000-1200 metri con Scirocco in intensificazione su tutti i mari, forte intorno alla Sardegna e al Canale di Sicilia. Temperature in lieve calo al Nord, Toscana e Sardegna.



Domenica al mattino pioggia in gran parte del Nord, tranne Emilia Romagna, Centro e Sardegna con qualche temporale sul Lazio. Si attenueranno nel corso del giorno le precipitazioni al Nordest e in Toscana, mentre nel resto del Centro avremo ancora pioggia in spostamento poi verso la Puglia e la Campania. Rischio di rovesci temporaleschi sulla Sardegna e in serata rischio pioggia su medio Adriatico. Temperature in calo al Nord. Per l’insistenza dello Scirocco i valori aumenteranno invece all'estremo Sud e in Sicilia.



A inizio settimana non mancherà la nuvolosità con qualche pioggia lunedì all'estremo Sud e martedì sulle Alpi e in Sardegna, poi si prospetta una nuova fase di forte maltempo da mercoledì al Centronord. (Maggiori dettagli verranno diramati nei prossimi aggiornamenti.)