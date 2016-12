Meteo, maltempo in arrivo nel weekend del 1° maggio

Previsioni per il weekendSabato giornata di transizione, inizierà in modo discreto poi si andrà verso un graduale peggioramento. Avremo della nuvolosità variabile in tutto il Paese con le schiarite più ampie nelle regioni di Nordest. Precipitazioni nel pomeriggio all'estremo Nordovest (Valle D'Aosta e Nordovest del Piemonte) anche sotto forma di rovesci. In serata fenomeni in estensione al resto della pianura piemontese e al Nord della Lombardia, con la possibilità di rovesci e temporali. Nelle zone alpine limite delle nevicate in calo sotto i 1500 metri: addirittura su Valle D'Aosta e Alpi piemontesi nevicate abbondanti anche a 700-800 metri tra la notte e la prima parte di domenica. Nel pomeriggio non si escludono sporadici piovaschi su Appennino centrale e zone interne della Sardegna. In serata fenomeni in intensificazione sull'isola. Nella notte maltempo in estensione a tutte le regioni centrali, alla Campania, alla Sicilia occidentale a tutto il Nordovest ed all'Emilia Romagna. Venti in intensificazione a partire dalla serata sulla Sardegna dove giungerà il Maestrale. Temperature massime in lieve e generale rialzo.



Domenica giornata di maltempo per il passaggio di una intensa perturbazione nordatlantica la numero 1 del mese ora in transito tra le Isole Britanniche e la Francia. Per maggiori dettagli www.meteo.it.