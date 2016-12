10 novembre 2014 Meteo, maltempo al Nord e in Toscana: rischio nubifragi e temporali insistenti Sarà una settimana critica in molte zone della Penisola a causa dell'apertura della "porta atlantica". Accumuli anche oltre i 200 millimetri e forte vento di Scirocco Tweet google 0 Invia ad un amico

15:50 - Sarà una settimana critica dal punto di vista meteorologico a causa dell'arrivo di un treno di perturbazioni che lascerà pochi spazi al sole e alla tranquillità. Nelle regioni di Nordovest, Venezie e in Toscana si prevedono accumuli localmente oltre i 200 mm. Anche la seconda parte della settimana si prospetta molto perturbata. Nel fine settimana una nuova intensa perturbazione potrebbe imperversare sempre sulle medesime regioni.

Le previsioni per lunedì - Dal mattino peggioramento su gran parte del Nord, in Toscana e Sardegna con piogge e rovesci diffusi, particolarmente intensi e insistenti su Liguria, alta Toscana, Emilia occidentale, Lombardia e settore prealpino e alpino centrale. L'unica zona del Nord non interessata da precipitazioni di rilievo sarà con buona probabilità la Romagna, l'Emilia orientale e dal pomeriggio anche la pianura piemontese. Il resto del Centrosud vivrà un inizio di settimana abbastanza tranquillo con prolungati momenti soleggiati. Temperature di nuovo oltre la media, eccetto al Nordovest, grazie al rinforzo dei venti di Scirocco, particolarmente forti sui mari di ponente.



Rischio nubifragi e forti temporali: Liguria, Toscana (soprattutto zone costiere), Emilia occidentale, fascia alpina e prealpina dal Piemonte al Friuli.



Le previsioni per martedì - Martedì avremo rovesci e temporali a tratti forti in Sardegna, soprattutto sul versante orientale. Tempo instabile anche in Sicilia, con il rischio di forti temporali sull'est della regione, soprattutto nella seconda parte del giorno. Rovesci anche su Calabria ionica, Basilicata e Puglia. La Toscana dovrebbe vedere un graduale miglioramento, con piogge a inizio giornata concentrate sul nord della regione. In serata tendenza al peggioramento al Centro, con rovesci a tratti forti tra Lazio meridionale e nord Campania. Piogge sparse al Nord, in attenuazione in Emilia, con il rischio di forti temporali in Liguria e piogge abbondanti in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Da segnalare un graduale miglioramento sulla Lombardia nel pomeriggio, mentre dalla seconda parte del giorno le piogge saranno di nuovo in intensificazione sul Piemonte. Soffierà un forte Scirocco sulla Sicilia, il basso Ionio e tutto il Tirreno con temperature sopra la media (tranne in Sardegna).



Rischio nubifragi e forti temporali: Liguria, Sardegna, est Sicilia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, alto Piemonte e alta Lombardia.



Le previsioni per mercoledì - Mercoledì ancora maltempo a causa dell'arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Avremo dunque piogge su regioni settentrionali, regioni tirreniche fino alla Calabria e, in modo più irregolare, anche sulle Isole maggiori. In Sardegna piogge al mattino sul settore occidentale e poi di nuovo aumento dell'instabilità a fine giornata. Le regioni adriatiche e i settori ionici saranno più riparati con tempo più asciutto salvo la zona del Golfo di Taranto e la Puglia meridionale, con locali rovesci soprattutto al mattino. Venti moderati o forti su tutto il Centrosud, di Scirocco su Adriatico e Ionio, sui mari di Ponente da sud-ovest. Lieve calo termico sulle regioni tirreniche ma in generale i valori saranno di nuovo sopra le medie.



Giovedì la perturbazione si dirigerà verso est: avremo dunque piogge residue al Nordest, ma in esaurimento dal pomeriggio, e instabilità anche nel Centrosud peninsulare. Netto miglioramento al Nordovest e in Sardegna dove tornerà a farsi vedere anche il sole.



Venerdì sarà una giornata di tregua in molte zone del Paese grazie al temporaneo rialzo di un promontorio di alta pressione, ma già sabato è previsto l'arrivo di una nuova, intensa perturbazione che colpirà il Centronord.