10 maggio 2016 10:00 Meteo: maltempo al Nord, caldo estivo al Sud Si sta avvicinando una forte perturbazione che in queste ore porterà piogge abbondanti sulle regioni settentrionali

Una debole perturbazione sta attraversando il Nord con qualche pioggia intermittente e debole, soprattutto nella prima parte della giornata. Nel contempo lo Scirocco sta interessando il Sud e la Sicilia, trasportando molta polvere sahariana tra Sardegna e Sicilia. Si sta intanto avvicinando dalla Spagna un'altra perturbazione molto intensa che tra mercoledì e giovedì porterà una fase di forte maltempo al Nord, con accumuli anche superiori al 100 litri per metro quadrato tra Piemonte e nord-ovest Lombardia. Al Sud invece l'insistenza dei venti caldi di Scirocco favorirà un clima particolarmente caldo con punte che nel nord della Sicilia potranno superare la soglia dei 30 gradi. Da giovedì- affermano i meteorologi del centro Epson Meteo - si attenuerà questa breve fase di caldo fuori stagione per effetto di venti più freschi occidentali, tuttavia accompagnati da un tempo in prevalenza variabile in tutto il Paese

Previsioni per martedìTempo prevalentemente soleggiato al Sud e in Sicilia. Nubi in transito al Centro e in Sardegna, ma alternate ad ampie schiarite; in queste regioni non si escludono locali piovaschi in mattinata. Al Nord nubi compatte con piogge deboli sulle aree alpine e prealpine e nell'alta pianura specialmente in mattinata. Nel pomeriggio temporanea tregua; dalla sera tendenza a un nuovo peggioramento al Nordovest con piogge e rovesci che nella notte coinvolgeranno localmente anche Emilia, Toscana e Sardegna. Temperature ovunque in aumento con clima quasi estivo nelle Isole e al Sud per via dei venti di Scirocco.