15 febbraio 2016 Meteo, maltempo al CentroNordCaldo primaverile al Sud In questo inizio settimana le regioni meridionali vivranno un vero e proprio anticipo di primavera: a Brindisi oggi fa caldo come a Miami

L'inizio della settimana dal punto di vista meteorologico sarà caratterizzato dalla formazione di una circolazione ciclonica sul Mediterraneo occidentale, accompagnata da una perturbazione che - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - lunedì interesserà dapprima le regioni centrali e la Sardegna, per poi estendersi tra il pomeriggio e la sera verso gran parte del Nord Italia.

La perturbazione segnerà il confine tra due masse d'aria molto diverse: quella calda presente al Sud (dove lunedì potremo sfiorare addirittura 25°C, con Brindisi che registrerà la stessa temperatura massima prevista a Miami in Florida) e l'aria più fredda, anche se certo non gelida, che ricopre il nord del Paese. In seguito, a metà settimana osserveremo probabilmente l'indebolimento dell'area di bassa pressione formatasi attorno all'Italia e una diminuzione dell'afflusso di aria calda verso le regioni meridionali; il Nord vedrà ancora un tempo a tratti instabile e con un clima più freddo e tipico di questo periodo dell'anno.

Previsioni per lunedìCielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse in Sardegna, regioni centrali e Campania in risalita nella seconda parte della giornata verso Emilia Romagna, basso Veneto e Friuli Venezia Giulia. In serata migliora su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio. Precipitazioni su Toscana, Nordest, nella notte locali precipitazioni verso Liguria centro-orientale e basso Piemonte. Possibilità di qualche rovescio su regioni centrali e Sardegna e sull'Isola non si escludo anche dei temporali.

Quota neve su Appennino tosco-emiliano attorno a 1000 metri, su Alpi e Prealpi orientali a 800-1000 metri. Cielo sereno o poco nuvoloso all'estremo Nordovest e su Puglia centro-meridionale, Calabria e Sicilia. Temperature in rialzo al Nord,più sensibile al Nordovest, in diminuzione al Centro, con un calo più significativo sul settore adriatico. Al Sud ulteriore aumento con punte sopra i 20°C su Puglia Calabria e Sicilia.



Le città più calde saranno: Brindisi con 24°C, Bari con 23°C, Catania, Lecce e Reggio Calabria con 22°C. Venti in prevalenza moderati al Centrosud, di Scirocco su basso Adriatico, canale di Sicilia, Ionio, Libeccio in Sardegna.