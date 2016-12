Meteo, maltempo al Centronord: rischio nubifragi

Giornate con nuvole e piogge, ma anche situazioni potenzialmente critiche. La perturbazione che ha raggiunto la nostra Penisola porterà piogge al Centronord, con rovesci e temporali a tratti anche intensi, specie nel Triveneto e nel medio versante tirrenico . Giovedì, mentre la perturbazione numero 5 di ottobre, in allontanamento, porterà ancora piogge a tratti di forte intensità sulle regioni meridionali, al Nord cominceranno a farsi sentire gli effetti del nucleo di aria fredda in quota appartenente al vortice di bassa pressione in avvicinamento alle Alpi . Sul settore occidentale dell'arco alpino, pertanto, la quota neve scenderà sotto i 2000 metri , localmente a fine giornata anche sotto i 1500 metri.

Previsioni per giovedìMigliora in Emilia Romagna e sulle regioni centrali con ultime piogge al mattino tra Abruzzo, Molise e basso Lazio, e con tendenza a parziali schiarite poi nel corso della giornata. Prevalenza di nuvole altrove: nel corso del giorno, piogge sparse al Nordovest, estremo Nordest (specialmente al mattino) e, soprattutto, sulle regioni meridionali, dove saranno possibili rovesci e temporali localmente intensi su Campania e Sicilia, alla fine del giorno anche in Calabria e Puglia meridionale.

Temperature massime in lieve rialzo al Nordest, in calo invece su estremo Nordovest, Sud e Isole. Ancora ventoso per venti meridionali su Ionio e Puglia, venti da moderati a forti occidentali anche su Mar Ligure, alto Tirreno e nord Sardegna.