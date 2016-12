9 maggio 2016 10:00 Meteo: maltempo al Centronord e caldo al Sud Due perturbazioni in arrivo sulle regioni settentrionali del Paese, mentre al Meridione si raggiungeranno i 30 gradi

L’Italia e il Mediterraneo centrale rimangono a metà strada tra un debole campo di alta pressione presente sull’Europa orientale e un'estesa circolazione depressionaria a ridosso della Penisola iberica. Quest’ultima tenderà ad avanzare verso est, ma solo molto lentamente; pertanto in questa prima parte della settimana il suo influsso si avvertirà principalmente nell'estremo Nordovest, con qualche pioggia, e nelle Isole, raggiunte da venti caldi di Scirocco. Mercoledì i venti caldi interesseranno direttamente anche il Sud (dove localmente sarà possibile superare la soglia dei 30 gradi), mentre sulle regioni centro-settentrionali (e in particolare al Nord) pioverà diffusamente. Successivamente anche al Sud giungeranno masse d'aria meno calde e vi sarà l'occasione per alcune precipitazioni.

Previsioni per lunedìAl Nord cielo molto nuvoloso con piogge o pioviggini nelle prime ore della giornata; nel pomeriggio fenomeni quasi ovunque in esaurimento mentre dalla sera di nuovo piogge sul Piemonte. Al Centro un po’ di nubi specialmente al mattino in diradamento nel pomeriggio, senza precipitazioni di rilievo. Al Sud prevalenza di sole. In Sardegna nuvolosità variabile con rinforzo di venti caldi di Scirocco. Temperature in lieve calo al Nord, in rialzo nelle Isole