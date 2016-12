30 novembre 2015 Meteo, lunga fase di tempo stabile Novembre si conclude all’insegna delle forti anomalie che ne hanno caratterizzato l’andamento, ossia nel segno del ritorno dell’alta pressione di matrice sub-tropicale e della massa di aria mite al seguito

L'inizio di dicembre, che corrisponde all'inizio dell'inverno meteorologico, erediterà gli stessi ingredienti che daranno luogo alle giornate stabili di fine novembre, con il probabile ritorno delle nebbie e degli strati nuvolosi bassi. "Ci attendiamo - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - col passare dei giorni, da una parte cielo grigio in alcune zone fra pianure e litorali, dall'altra parte, dove prevarrà il sole, temperature ben oltre la norma, specialmente quelle pomeridiane e in montagna con valori anche di 10°C al di sopra delle medie stagionali". Proseguirà inoltre questa fase decisamente siccitosa che si sta ulteriormente aggravando in particolare al Centronord: al Nordovest non piove dalla fine di ottobre.

Previsioni per lunedìLa giornata trascorrerà all'insegna del tempo stabile che garantirà ampie zone di cielo sereno in gran parte del territorio, salvo la presenza di nubi più o meno consistenti che insisteranno su Levante ligure, buona parte dei settori tirrenici fino al nord della Sicilia, sulla Sardegna occidentale e parte del Friuli Venezia Giulia. Non mancheranno anche i banchi di nebbia specie nella fascia centrale della pianura padana durante le prime ore del giorno.



Le temperature sono destinate ad aumentare, soprattutto quelle pomeridiane nelle aree più soleggiate: spiccano in particolare i valori dai 3 ai 6 gradi oltre la media al Nordovest e in Sardegna, per effetto non solo della massa d'aria più mite in arrivo, ma anche dei venti di caduta lungo i pendii delle catene montuose.