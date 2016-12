Meteo, lunga fase di tempo stabile: sole e caldo in graduale aumento

Anche nel fine settimana avremo tempo stabile e caldo , eccetto un po' di instabilità sabato sulle Alpi e all'estremo Nordest a causa di una perturbazione in scivolamento sui Balcani che si limiterà a lambire il nostro Paese. Per l'inizio di luglio si conferma un 'intensa ondata di caldo causata dall' Anticiclone Nordafricano , con temperature massime oltre i 35 gradi in molte località e picchi isolati anche superiori

Previsioni GiovedìPrevalenza di bel tempo, a parte un po' di nuvolosità soprattutto al mattino su Piemonte occidentale e alta pianura Padana e all'estremo Sud. Nel pomeriggio locali annuvolamenti attorno ai rilievi con la possibilità di occasionali, brevi rovesci sulla Carnia e sul Cadore. In serata passaggi nuvolosi in Triveneto. Temperature massime in leggero calo al Sud, stazionarie o in lieve aumento al Centronord. Venti moderati settentrionali su Puglia, basso Adriatico, Ionio e Sicilia