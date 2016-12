Meteo, lunga fase di stabilità e di caldo fuori stagione

Da venerdì su gran parte del nostro Paese il tempo sarà stabile con temperature pomeridiane miti , anche se al mattino e di notte dovremo fare i conti con nebbie a tratti anche fitte in Valpadana e nelle valli del Centro. Anche nel fine settimana - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - tanto sole, nebbie mattutine sulle pianure del Nord e valli del Centro, clima eccezionalmente mite per la stagione, con lo zero termico che si situerà oltre i 3.500 metri di quota. L'apice di questo caldo anomalo avverrà all'inizio della prossima settimana , con picchi al di sopra dei 20-22°C, specie nelle zone pedemontane e collinari.

Previsioni per venerdì Tempo buono, con cielo sereno poco nuvoloso, qualche locale annuvolamento si potrà verificare al Sud e in Sicilia , con possibilità isolati piovaschi nelle zone interne della Sicilia. Qualche velatura transiterà sulle regioni del Centronord. Da segnalare inoltre la presenza di strati di nubi basse su Toscana e Umbria che tenderanno a diradarsi nel corso della giornata. Nella notte torneranno ad intensificarsi le nebbie in Val Padana e nelle valli interne del Centro .

Previsioni per il weekendSi conferma un lungo periodo di tempo stabile e anticiclonico: il fine settimana sarà prevalentemente soleggiato in tutto il nostro Paese con temperature al di sopra della media stagionale, eccezionalmente elevate in montagna (tra sabato e domenica lo zero termico sarà attorno ai 3500/4000 metri di quota sulle Alpi, in particolare sul settore occidentale). Questi sono valori di temperatura che si raggiungono raramente anche nei mesi più caldi dell'anno. Alle basse quote il termometro si attesterà diffusamente intorno ai 20 gradi, soprattutto nelle regioni tirreniche e in Sardegna; nelle aree nebbiose del nord Italia i valori resteranno più contenuti.