Meteo, lunedì tempo instabile al Nordest e al Centro

Previsioni per lunedìLunedì ancora condizioni di instabilità atmosferica al Nordest, in Emilia Romagna e in gran parte delle regioni centrali, con rovesci e temporali soprattutto in Friuli Venezia Giulia, Romagna e al Centro, tranne le coste di Abruzzo e Molise. In prevalenza bello nel resto d’Italia, ma con la possibilità di isolati rovesci su Prealpi lombarde, Campania e interno della Sardegna. Temperature massime in rialzo al Nordovest e in Sardegna. Moderato Maestrale su Mare di Sardegna e Canali delle Isole. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio (IdA pari a 85 al Nord e al Sud, 80 al Centro).