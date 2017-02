6 febbraio 2017 10:46 Meteo. Lunedì maltempo. Venti burrascosi, onde fino a 9 metri Raffiche fino a 100 km/h. Mari da molto agitati a grossi. Temperature nelle medie

La nuova settimana è iniziata con diffuso maltempo a causa dell’ultima perturbazione atlantica che ha dato vita ad un vortice di bassa pressione posizionato proprio sull’Italia. Lunedì pioverà quindi su gran parte del Paese, con nevicate sui rilievi, venti intensi su tutti i mari della Penisola e il rischio di mareggiate lungo le coste esposte. Già martedì la situazione tenderà a migliorare con le ultime piogge su parte del Sud, sulla Sicilia e sul medio versante adriatico. La tregua non durerà molto: mercoledì, infatti, si affaccerà un’altra perturbazione dalla Francia che coinvolgerà la Sardegna e trascinerà con sé aria più fredda soprattutto sulle regioni settentrionali, dove quindi si osserverà un calo delle temperature accompagnato da probabili nevicate fino a quote collinari al Nordovest. Giovedì il maltempo si sposterà soprattutto sulle regioni centro-meridionali, con rischio di rovesci anche forti sul settore ionico e il ritorno di un po’ di neve sull’Appennino. L’evoluzione successiva, specie per venerdì, mostra ancora significative incertezze: la tendenza, comunque, vede un miglioramento nel fine settimana.

Previsioni meteo per lunedì. Graduali schiarite al Nordovest, con ultime piogge più insistenti sulla Lombardia orientale. Molte nubi e piogge diffuse in tutto il resto d’Italia, con nevicate oltre 800-1000 metri sulle Alpi orientali, al di sopra di 1000-1400 metri lungo la dorsale appenninica e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Le piogge saranno a tratti anche di forte intensità, specie sulle regioni del medio-alto Adriatico, sul basso versante tirrenico e sulle Isole Maggiori. Nel pomeriggio piogge in esaurimento sulla Puglia, in attenuazione su Lazio e Toscana. Temperature in rialzo al Nord, in calo anche sensibile al Sud e sulle Isole. Giornata ventosa: in particolare segnaliamo Foehn sulle Alpi, Tramontana in Liguria, Bora intensa sull’alto Adriatico, venti molto forti di Maestrale sulla Sardegna occidentale e, da sud-ovest, su Sicilia e Calabria. Mari in generale agitati, localmente anche molto agitati quelli di ponente e quelli meridionali. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio (IdA di 80 al Nord, 75 al Centrosud).