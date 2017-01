23 gennaio 2017 10:27 Meteo, forte maltempo su Calabria e Sicilia Al Nord continuerà la fase di tempo asciutto che favorirà un graduale peggioramento della qualità dell’aria

L’intensa perturbazione giunta al Centrosud continuerà a causare maltempo con fenomeni particolarmente intensi tra Calabria e Sicilia. In particolare, in queste due regioni nelle ultime 36 ore sono caduti dai 150 ai 200 litri di pioggia per metro quadrato. Sulle regioni centrali le precipitazioni saranno meno insistenti, concentrate soprattutto sul versante adriatico e nel Lazio, con quota neve oltre 1000 metri. Al Nord continuerà la fase di tempo asciutto che favorirà un graduale peggioramento della qualità dell’aria. Questa perturbazione sarà accompagnata anche da venti molto forti e mari molto mossi o agitati al Centrosud. Martedì avremo un miglioramento del tempo, seppur parziale, tra Calabria e Sicilia, mentre le piogge più intense saranno possibili soprattutto tra la Basilicata e la Puglia. Da mercoledì avremo a che fare con un’attenuazione dei fenomeni in gran parte delle regioni centromeridionali.

Previsioni meteo per lunedì. Prevalenza di tempo stabile al Nord, con un po’ di nuvole che insisteranno soprattutto sulla pianura centro-orientale. Qualche schiarita inizialmente tra Toscana e Umbria, nuvole compatte nel resto d’Italia, con piogge diffuse su medio Adriatico, basso Lazio, gran parte del Sud e settori orientali delle Isole. Fenomeni particolarmente intensi tra Calabria e Sicilia orientale. A fine giornata piogge intense in arrivo in Basilicata, mentre migliora sulla Sicilia; nella notte, il miglioramento interesserà anche la Calabria.



Deboli nevicate sull’Appennino Centrale oltre 1000 metri; su quello Meridionale, oltre 1300-1500 metri. Temperature quasi invariate e vicine alla norma. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio (IdA di 85 al Nord, 75 al Centrosud).

Previsioni meteo per martedì. Tempo in prevalenza soleggiato al Nord e in Toscana. Nuvole sul resto del Paese, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie nel versante tirrenico e nella zona tra bassa Calabria e Sicilia orientale: piogge sparse, in generale deboli, su Abruzzo e Molise, con locali rovesci su Campania, Basilicata, Puglia e Sardegna.



Tra pomeriggio e sera probabile ritorno di qualche pioggia tra Calabria e Sicilia. Quota neve intorno a 900-1200 metri sull’Appennino centro-meridionale. Temperature senza variazioni significative, venti in parziale attenuazione.