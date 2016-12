Meteo: lunedì di tregua, poi forte maltempo su molte regioni

Previsioni per martedìSu estremo Sud e Sicilia prevalenza di sole. Nel resto del Paese cielo molto nuvoloso o coperto con rischio di piogge in gran parte del Centronord. Piogge deboli sulla pianura piemontese, più intense su Lombardia, Nordest, Levante ligure e anche battenti tra Friuli e Veneto orientale. Le piogge al Centro arriveranno tra la tarda mattinata e il pomeriggio, con maggiore intensità sul nord della Toscana e sul Lazio (con possibili temporali proprio in questa regione). Verranno lambiti dal peggioramento il nord della Campania e il nord della Puglia intorno a metà giornata.

Temperature massime in calo al Nord eccetto in Romagna; lievi rialzi al Sud e sul medio Adriatico, con picchi di 28 gradi in Sicilia grazie ai venti di Scirocco che soffieranno anche moderati su Tirreno, Canale di Sicilia medio alto Adriatico.