1 luglio 2016 11:00 Meteo, luglio esordisce con sole e caldo Verso un fine settimana di bel tempo, anche se il Nord verrà disturbato di tanto in tanto da qualche temporale

Nei prossimi giorni il tempo sull’Italia avrà caratteristiche pienamente estive. La presenza dell’alta pressione sul bacino del Mediterraneo, infatti, sarà garanzia di sole e di caldo, in particolare al Centrosud dove potremo avvicinarci nelle zone interne alla soglia dei 34-35 gradi. Anche l’umidità tenderà a crescere rendendo il caldo un po’ più afoso. Le regioni settentrionali risentiranno marginalmente delle perturbazioni in transito sull’Europa centro-settentrionale, con brevi fasi di instabilità atmosferica, principalmente sul settore alpino e prealpino e solo più occasionalmente anche in Pianura Padana. Temporali di calore nelle ore pomeridiane saranno possibili anche lungo la dorsale appenninica.

Previsioni per venerdìGiornata in prevalenza soleggiata, con soltanto locali annuvolamenti e qualche isolato e breve fenomeno. Nel pomeriggio cumuli in sviluppo intorno ai rilievi con qualche breve rovescio o temporale tra Dolomiti e Alpi friulane, più sporadico sulle Prealpi, nelle Alpi piemontesi e nel settore appenninico tra Abruzzo, Molise, Irpinia e Basilicata. Nella notte possibile breve fase instabile con qualche rovescio o temporale tra alto Piemonte e Nord-ovest Lombardia. Temperature: quasi ovunque sopra i 28 gradi con punte di 31-33°C. Venti deboli salvo rinforzi di scirocco nel Canale di Sicilia.