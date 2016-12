15 dicembre 2015 Meteo, le prime anticipazioni sul Natale: senza freddo e neve Alta pressione a oltranza, con la cappa di smog sempre più asfissiante, soprattutto nelle grandi città. Assenza di piogge e di precipitazioni nevose anche nei prossimi giorni

Per tutta la settimana sull'Italia insisterà l'alta pressione che continuerà a tenere lontane dal Paese le piovose correnti atlantiche. Di conseguenza sulla nostra Penisola domineranno condizioni di stabilità del tempo, accompagnate da temperature in generale oltre le medie stagionali, specialmente in quota. Naturalmente si aggraverà ulteriormente il problema della siccità per la sostanziale assenza di precipitazioni significative, comprese quelle nevose in montagna; contemporaneamente diverrà, purtroppo, sempre più scadente la qualità dell'aria che respiriamo, a causa dell'accumulo di sostanze inquinanti negli strati atmosferici più bassi. Se si eccettua qualche timido tentativo da parte delle perturbazioni atlantiche di far breccia nel solido “muro” di alta pressione, non è ancora possibile individuare con sufficiente affidabilità il momento in cui questa situazione potrà sbloccarsi.



Al contrario, sembra che anche le elaborazioni più recenti indichino un ulteriore rigonfiamento della componente nord-africana dell'alta pressione che terrà ancora più a distanza le perturbazioni e favorirà un clima tutt'altro che invernale.



► PREVISIONI NATALE: la tendenza meteo

Previsioni per martedìCielo in prevalenza nuvoloso in Liguria, Valpadana Emilia Romagna, a tratti sul settore dell'alto Adriatico e in gran parte della Toscana. Tempo più soleggiato nel resto del Paese salvo innocui e modesti annuvolamenti a ridosso delle coste di Sicilia, Calabria e Puglia. Tra sera e notte tendenza a un aumento della nuvolosità al Nordovest, con qualche debole fenomeno possibile nella notte sulle zone di confine della Valle d'Aosta e dell'Ossola. Il rischio delle nebbie sarà limitato in forma locale a coste venete e Polesine.

Temperature massime senza variazioni di rilievo, in risalita da minime risultate intorno allo zero in molte località del Centronord. Venti deboli o del tutto assenti, con soltanto qualche rinforzo di Maestrale tra basso Adriatico e Ionio. Mari calmi o poco mossi.