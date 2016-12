Meteo, la pioggia non se ne va: solo da giovedì tempo più mite

Le previsioni per domenica - Molte nuvole al Nord, con qualche breve e isolata pioggia o pioviggine su Liguria, Lombardia, Emilia e alta Toscana. Prevalenza di nuvole sin dal mattino anche sul medio Tirreno, nuvolosità più variabile altrove: nuvolosità che lascerà spazio anche a fasi soleggiate. Tra sera e notte piogge in graduale propagazione fino all'alto Adriatico, in gran parte del Centro, con fenomeni localmente moderati su Toscana, Emilia Romagna e Lazio. Qualche isolato fenomeno, sempre dalla sera, anche su Alpi orientali e di confine, con limite della neve in discesa nella notte fino ai 1700-1800 metri. Temperature massime in rialzo sulle isole maggiori grazie a un temporaneo rinforzo dei venti di Scirocco: punte di 27 gradi sulla Sicilia tirrenica. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità di 85 al Centronord, 90 al Sud.



Le previsioni per lunedì - Schiarite al Nordovest; ancora abbastanza soleggiato all'estremo Sud fra Sicilia e versanti ionici. Molte nuvole altrove con piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su basso Lazio, Campania, Molise e nord della Puglia. Al mattino fenomeni isolati anche su Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo e Umbria; tra pomeriggio e sera qualche piovasco anche nel centrosud della Sardegna. Isolati fenomeni anche sulle Alpi orientali di confine con quota neve oltre 1600-1700 metri. Temperature massime in rialzo al Nordovest, con poche variazioni nel resto d'Italia. Venti localmente moderati sull'Adriatico e di Scirocco sulla Sicilia occidentale.



La tendenza per il resto della settimana - Martedì la perturbazione giunta lunedì sull'Italia investirà le regioni meridionali, dove il tempo sarà a tratti anche perturbato. In particolare, su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria avremo cielo molto nuvoloso o coperto con piogge moderate e diffuse e locali temporali: fenomeni, questi, in esaurimento entro la fine della giornata. In Sicilia tempo molto instabile con probabili rovesci o isolati temporali nel corso della giornata. Nelle regioni del medio Adriatico, sul Lazio e in Sardegna, nuvolosità variabile con residue e deboli precipitazioni al mattino tra Abruzzo e Molise: tendenza però a schiarite nella seconda parte della giornata, più ampie nelle Marche. Nel resto del Centro e al Nord cielo sereno o poco nuvoloso. Nelle prime ore della mattinata presenza di locali nebbie in Val Padana e nelle valli del Centro. Temperature minime in diminuzione al Nord, con clima particolarmente fresco all'alba. Massime in calo su medio Adriatico, regioni meridionali, nord Sicilia: diminuzione più sensibile tra Campania, Basilicata e Puglia. I venti si disporranno ovunque dai quadranti settentrionali, soffiando a tratti moderati al Centrosud.



Per mercoledì si prospetta una nuova fase di tempo molto instabile su Sardegna, Sicilia, Calabria: rimane ancora incerto l'eventuale coinvolgimento del resto del Sud e del medio Tirreno. A partire da giovedì tempo in graduale miglioramento anche al Sud grazie all'espansione dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale.