Meteo, la perturbazione si sposta verso Sud

Un’intensa perturbazione, a carattere di fronte freddo, sta attraversando l’Italia e porterà maltempo al Sud e in Sicilia, dove c’è il rischio di fenomeni di forte intensità. Poi tra martedì e mercoledì delle correnti fredde provenienti dal Nord Europa scivoleranno sulla nostra Penisola causando un più deciso calo termico, con le temperature che scenderanno di alcuni gradi in gran parte del Paese: ci attende quindi un primo assaggio di freddo dal sapore praticamente invernale. "Dopo la pioggia - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - tra martedì e mercoledì le zone terremotate dovranno anche fare i conti, purtroppo, con un po’ di freddo".

Previsioni meteo per lunedì. Migliora al Nord, dove qualche residua nevicata sulle Alpi orientali anche fino agli 800 metri; al Centro nubi molto irregolari qualche pioggia intermittente nelle zone interne e tra bassa Toscana e Lazio. Al Sud e Isole rapido peggioramento, più evidente nella seconda parte della giornata, con rovesci e temporali: i fenomeni più intensi potranno interessare soprattutto Sicilia occidentale e settore tirrenico. Temperature in calo su Alpi, Nordest e gran parte del Centro-sud. Venti in attenuazione, ma ancora moderati o forti specie in Appennino e al Sud, e di nuovo in rinforzo al Sud e in Sicilia.