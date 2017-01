Meteo, la bufera dell'Epifania sarà più intensa nelle prossime 48 ore

6 gennaio 2017 10:44 Meteo, la bufera dellʼEpifania sarà più intensa nelle prossime 48 ore Giornate di ghiaccio e gelo in molte zone e con nevicate fino al livello del mare

La massa d’aria di origine artica che sta affluendo insieme alla perturbazione numero 2 di gennaio sta dilagando rapidamente su tutta l’Italia con il suo limite più avanzato che nella giornata di venerdì arriverà fino in Tunisia e Libia. L’aria gelida stazionerà per tutto il fine settimana mantenendo temperature al di sotto delle medie stagionali. Il picco di freddo è atteso per la giornata di sabato; nelle giornate successive la morsa del gelo e del vento andrà attenuandosi lentamente ma per avere un rialzo termico sul medio adriatico e al Sud bisognerà aspettare l’inizio di settimana. L’aria gelida che sta affluendo è di origine continentale e quindi relativamente asciutta, ma che poi si arricchisce di umidità transitando sull’Adriatico, sullo Ionio e sul Tirreno meridionale, creando le condizioni per nevicate a quote insolitamente basse perfino sulla Sicilia (del tutto simile all’"Effetto Neve" dei Grandi Laghi nordamericani).



Controlla il Bollettino Neve aggiornato

Previsioni per venerdì. Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, sulla fascia centrale tirrenica e nell'ovest della Sardegna. Il settore adriatico, le regioni meridionali e la Sicilia sono interessate da nuvolosità variabile accompagnata da rovesci nevosi fino al livello del mare. Su Calabria meridionale e Sicilia quota neve inizialmente fino a 200-300 metri ma localmente anche fino al livello del mare nella seconda parte della giornata.



Venti gelidi fino a burrascosi al Centrosud, in Sicilia e sulla Sardegna tirrenica; venti in indebolimento al Nord. Temperature ovunque in ulteriore e forte calo: valori sensibilmente sotto media al Centrosud. Le massime non supereranno i 3-5 gradi nelle aree soleggiate del Nord e del settore centrale tirrenico, mentre resteranno attorno allo zero o al di sotto nelle aree interessate dalle nevicate delle regioni peninsulari. Mari da molto mossi a molto agitati fino a grosso il canale di Sicilia. Possibili mareggiate lungo le coste del medio-basso adriatico e della Sicilia settentrionale.