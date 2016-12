Previsioni per martedìMartedì la Val d’Aosta, il Piemonte e la Lombardia saranno interessati da tempo instabile e variabile con rovesci e temporali intermittenti; giornata tranquilla e nel complesso abbastanza soleggiata in Liguria salvo nell’estremo settore di ponente a rischio di qualche breve e isolato rovescio. Giornata in prevalenza soleggiata in Emilia Romagna e fascia costiera di Veneto e Friuli Venezia Giulia; nelle altre zone prevarranno le nuvole con rovesci o temporali intermittenti già dal mattino. Al Centro giornata soleggiata, con qualche velatura in transito dal pomeriggio in Toscana e qualche modesto annuvolamento in sviluppo a ridosso dei rilievi appenninici. Al Sud mattinata con cielo sereno in tutte le regioni; nel pomeriggio tempo ancora soleggiato quasi ovunque, ma con qualche nuvola in sviluppo in Appennino e il rischio di locali temporali di calore sui rilievi di Puglia, Basilicata e nord della Calabria. In Sicilia cielo sereno, con qualche modesto annuvolamento nelle ore pomeridiane nelle zone interne montuose. In Sardegna giornata soleggiata con un cielo sereno per tutta la giornata. Temperature in diminuzione al Nordovest, in maniera più evidente tra sera e notte; senza variazioni di rilievo; altrove insistono caldo e afa intensi. Venti deboli, salvo forti colpi di vento nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.